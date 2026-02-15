Учительница поделилась лайфхаком, как быстро успокоить детей: при чем здесь легендарный хит We Will Rock You

Большое количество детей в одном помещении – это почти всегда о смехе, разговорах и шуме. Однако, когда дети отвлекаются от урока, учителям надо придумывать, как привлечь их внимание и успокоить.

Видео дня

Учительница начальных классов Людмила Леонова поделилась в видео в социальной сети TikTok своим лайфхаком, как это делает она. На помощь педагогу приходит легендарная песня группы Queen "We Will Rock You".

В ролике она показала, как сидит в классе, где дети шумят, разговаривают друг с другом и не обращают внимания на присутствие преподавателя. Однако, как только она начинает выстукивать на столе ритм легендарного хита, они мгновенно подхватывают и начинают хлопать по партам вместе с ней. Через несколько секунд учительница прикладывает палец ко рту и все дети замолкают.

"Как привлечь внимание детей? Не повышая тона, не делая 1050000 замечаний... Просто", – подписала она свой ролик.

