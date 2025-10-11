"Сколько здесь пар антонимов?" Сеть покорило видео с урока украинского языка, где дети слушали песню ZOZULYA

Учительница украинского языка одной из школ Киева Наталья Орлова показала, как они с детьми на уроке разбирали песню ZOZULYA "Чорне і біле". Ученики пятого класса слушали композицию и считали количество антонимов.

Видео с урока, которое преподавательница опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok, уже набрало почти 14 тысяч просмотров. А в комментариях пользователи пишут, что это очень интересная идея привлекать песни современных исполнителей к разбору темы урока.

"А сколько ты найдешь пар антонимов? Прослушай песню "Біле і чорне" от ZOZULYA. Сегодня 5-А справился на все 100%", – подписала видео преподавательница.

В комментариях преподавательницу благодарят за идею урока.

Также видео прокомментировала одна из учениц этого класса. Она написала, что это их урок и ей очень понравилось.

Напомним, использование современных песен для разбора той или иной темы на уроках украинского языка уже становится трендом. Недавно OBOZ.UA писал о том, как учительница с детьми искали ошибки в песне "Курган и Agregat" и разбирают предложения на части с помощью песни группы DREVO "Смарагдове небо".

