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Учительница поделилась лайфхаком, как поднять ученикам настроение: что такое "волшебный стул"
Украинская учительница младших классов из Харькова Ольга Федотова поделилась лайфхаком, как поднимает настроение своим ученикам. Для этого она использует "волшебный стул".
По словам учительницы, если ребенок пришел с плохим настроением или что-то его испортило в школе, она сажает его на стул и предлагает одноклассникам сказать комплимент. Об этом методе Федотова рассказала в видео на своей странице в Facebook.
Также в своем посте она объяснила, что с помощью такой игры дети также получают важные навыки:
- учатся говорить друг другу комплименты;
- учатся видеть хорошее в своих одноклассниках;
- у них развивается эмпатия;
- всем нравится хоть на минутку побыть в центре внимания.
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