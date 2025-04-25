Учительница поделилась лайфхаком, как поднять ученикам настроение: что такое 'волшебный стул'

Украинская учительница младших классов из Харькова Ольга Федотова поделилась лайфхаком, как поднимает настроение своим ученикам. Для этого она использует "волшебный стул".

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По словам учительницы, если ребенок пришел с плохим настроением или что-то его испортило в школе, она сажает его на стул и предлагает одноклассникам сказать комплимент. Об этом методе Федотова рассказала в видео на своей странице в Facebook.

Также в своем посте она объяснила, что с помощью такой игры дети также получают важные навыки:

учатся говорить друг другу комплименты;

учатся видеть хорошее в своих одноклассниках;

у них развивается эмпатия;

всем нравится хоть на минутку побыть в центре внимания.

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