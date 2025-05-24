Учительница показала, как должен работать педагог на шесть тысяч гривен и вызвала дискуссию в сети

Украинская учительница из Днепропетровской области выложила шуточное видео, где показала, как должен работать педагог на шесть тысяч гривен. По ее мнению, за такую оплату достаточно поздороваться с детьми, назвать тему урока и на этом все.

Видео дня

Ролик, опубликованный в TikTok вызвал дискуссию среди пользователей социальной сети. В комментариях пишут, что большинство учителей так и работают, а родители потом нанимают репетиторов.

"Удивили. Так вы так и работаете... У меня дочь 9 лет в школе, и 9 лет с репетиторами, даже по искусству", "А такое впечатление, что так и делаете. Потому что постоянно нужно нанимать репетиторов и дома родители сами объясняют", – пишут пользователи.

Также говорят и о том, что когда учителя выбирали себе профессию, большинство понимало, какая заработная плата их ждет, но почему-то все равно шли учиться в педагогический университет.

"Идет молодежь учиться в университет, зная заранее, что зарплаты копеечные. Зачем?"

Но есть и те, кто поддерживает этот ролик и пишет о том, что за такую оплату вообще не надо ходить на работу, или приходить, здороваться и заканчивать урок.

"Летела лопата – упала в болото, какая зарплата - такая и работа", "За 6к вообще туда не должен ходить учитель", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что преподаватель поделился наблюдениями, каким видят идеального ученика учителя.

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