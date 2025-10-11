Учительница раскрыла два лайфхака, которые помогут легко получить 16 баллов на НМТ по украинскому языку

Репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна, которая готовит выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), рассказала о двух лайфхаках, с помощью которых можно получить до 16 баллов и сэкономить время на другие задания. Речь идет о правилах написания тире между подлежащим и сказуемым и отделении приложения запятыми.

На примерах заданий с НМТ педагог показывает, где и как можно применить эти правила. Все это она рассказывает в видео на своей странице в социальной сети TilTok.

Лайфхак первый: тире между подлежащим и сказуемым

"Если вы видите тире и можете вместо этого тире поставить "це" или после тире уже стоят слова "це", "то", "от", "значить" – это точно тире между подлежащим и сказуемым. Слева – подлежащее, справа – сказуемое", – объясняет репетитор и приводит варианты заданий, где его можно применить.

Лайфхак второй: как понять, что перед вами обособленное приложение

"Если вы видите в предложении слова "окрім", "крім", "опріч", "зокрема", "особливо", "за винятком", "у тому числі", "навіть", "на відміну від" – перед вами обособленное приложение", – говорит она и объясняет, что эти слова отделяются знаками препинания и отвечают на вопрос приложения.

"Например, слово "замість" отвечает на вопрос "кого/чего". Оно является лакмусовой бумажкой для того, чтобы понять, где в предложении обособленное дополнение", – объясняет преподавательница.

