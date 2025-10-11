Учительница раскрыла два лайфхака, которые помогут легко получить 16 баллов на НМТ по украинскому языку

Анна Боклажук
Моя Школа
21
Учительница раскрыла два лайфхака, которые помогут легко получить 16 баллов на НМТ по украинскому языку

Репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна, которая готовит выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), рассказала о двух лайфхаках, с помощью которых можно получить до 16 баллов и сэкономить время на другие задания. Речь идет о правилах написания тире между подлежащим и сказуемым и отделении приложения запятыми.

На примерах заданий с НМТ педагог показывает, где и как можно применить эти правила. Все это она рассказывает в видео на своей странице в социальной сети TilTok.

Лайфхак первый: тире между подлежащим и сказуемым

"Если вы видите тире и можете вместо этого тире поставить "це" или после тире уже стоят слова "це", "то", "от", "значить" – это точно тире между подлежащим и сказуемым. Слева – подлежащее, справа – сказуемое", – объясняет репетитор и приводит варианты заданий, где его можно применить.

Лайфхак второй: как понять, что перед вами обособленное приложение

"Если вы видите в предложении слова "окрім", "крім", "опріч", "зокрема", "особливо", "за винятком", "у тому числі", "навіть", "на відміну від" – перед вами обособленное приложение", – говорит она и объясняет, что эти слова отделяются знаками препинания и отвечают на вопрос приложения.

"Например, слово "замість" отвечает на вопрос "кого/чего". Оно является лакмусовой бумажкой для того, чтобы понять, где в предложении обособленное дополнение", – объясняет преподавательница.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие произведения по украинской литературе надо повторить, потому что они будут на НМТ-2026.

