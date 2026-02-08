Учительница рассказала 'миф' о Тарасе Шевченко, который оказался правдой: Пантелеймон Кулиш и Марко Вовчок это подтвердили

Учительница украинского языка Оксана Николаевна рассказала о том, что один из "мифов" об украинском писателе Тарасе Григорьевиче Шевченко все же оказался правдой. Она нашла этому подтверждение у других двух выдающихся деятелей украинской литературы: Пантелеймона Кулиша и Марко Вовчок.

Речь идет об авторстве одного из стихотворений, который приписывали Тарасу Григорьевичу, но сама педагог не верила этому. Об этом она сказала в своем видео в социальной сети TikTok.

"Есть такой стишок, прочитав который, я не могла поверить, что его написал Шевченко – он же такой культурный человек", – говорит автор ролика и зачитывает стихотворение:

"Вип'єш перву – стрепенешся,

Вип'єш другу – схаменешся,

Вип'єш третю – в очах сяє,

Думка думку поганяє".

По словам учительницы, это стихотворение было написано Шевченко на стене в кабаке. И она нашла подтверждение этому в словах Пантелеймона Кулиша и Марко Вовчок: "Видела портрет пана Тараса и его стихотворение, написанное углем – слышала".

Преподаватель напомнила, что все мифы стоит проверять, потому что какие-то могут оказаться правдой, а какие-то так и остаться мифами.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница развенчала четыре мифа об украинском языке, которые распространяют в школе. Один из них был о том, что Тарас Шевченко был пьяницей и умер из-за того, что много выпил на свой день рождения.

