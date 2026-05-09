Учительница рассказала жуткие факты о сказке 'Алиса в Стране чудес', которую изучают в 5 классе

Современные дети и взрослые воспринимают произведение Льюиса Кэрола "Алиса в Стране чудес" как яркую фантастическую сказку. Не в последнюю очередь благодаря мультфильму студии Disney 1951 года и замечательному фильму режиссера Тима Бартона 2010 года с Джонни Деппом и Хеленой Бонэм Картер. Однако на самом деле это довольно жуткая история.

Почему эта викторианская повесть-сновидение не такая веселая, как кажется, рассказала в своем TikTok учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец. По ее словам, знакомая с детства история, которую по школьной программе изучают в 5 классе, имеет значительно более глубокий и темный подтекст.

"Забудьте о яркой сказке с забавными зверушками. Под поверхностью "Алисы в стране чудес" скрывается целый пласт экзистенциальной тревоги, медицинских аномалий и викторианской жути", – объясняет педагог.

Мец обратила внимание, что первая версия повести имела совсем другое название: "Приключения Алисы под землей". И сама идея такого путешествия имеет символический и даже тревожный подтекст, который происходит из более древних литературных текстов. "Концепция путешествия под землю имеет сильные мифологические параллели со спуском в царство мертвых, как в мифе о Персефоне", – рассказала учительница. Добавим, что аналогичный мотив путешествия в потусторонний мир содержится в мифе об Орфее и Эвридике, в "Одиссее" Гомера, в "Божественной комедии" Данте и многочисленных произведениях самых разных эпох. А древнейшим таким текстом считается шумерский "Эпос о Гильгамеше", который датируют XIII-XVII веком до н. э.

Сцена падения Алисы в кроличью нору, по словам Мец, также не так безобидна: "Алиса падает так долго, что начинает задумываться, не пролетит ли землю насквозь, что является достаточно жуткой метафорой перехода в другое измерение", – объяснила она.

Отдельно учительница останавливается на странных изменениях размеров главной героини. Оказывается, это может иметь вполне реальное медицинское объяснение. "Уменьшение и увеличение Алисы – это не просто художественный прием. В медицине существует реальный диагноз – синдром Алисы в стране чудес", – отметила она. Речь идет о состоянии также известном как синдром Тодда – неврологическое расстройство, когда человек искаженно воспринимает размеры предметов и собственного тела. По словам педагога, исследователи предполагают, что автор книги Льюис Кэррол мог страдать мигренями, которые сопровождались подобными симптомами, и фактически описывал в повести собственные ощущения.

Еще один интересный факт касается эпизода, который не вошел в финальную версию книги. "В рукописи был раздел "Шершень в парике". Там Алиса встречает постаревшего умирающего шершня, который рассказывает ей депрессивную историю своей жизни", – рассказала Мец. По ее словам, этот фрагмент оказался настолько мрачным, что даже иллюстратор Джон Тенниел, который работал над первым изданием произведения, отказался его изображать.

Не менее загадочной является и история создания самой сказки. Прототипом главной героини была реальная девочка – Алиса Лидделл. Кэррол активно общался с ее семьей и даже фотографировал детей, что было типичным для викторианской эпохи. Сегодня сделанные им портреты выглядят странно и даже тревожно. "В июне 1863 года произошел внезапный и бесповоротный разрыв отношений между писателем и семьей Лидделлов", – отметила учительница. Причины этого остаются неизвестными, ведь часть дневников автора была уничтожена. Вероятно, они содержали какую-то темную тайну, но правды о ней мы уже никогда не узнаем.

По мнению Алины Мец, такие факты позволяют иначе посмотреть на известное произведение и понять, что за сказочным сюжетом скрывается значительно более сложный и иногда тревожный смысл. Несмотря на это, "Алиса" остается одним из самых популярных литературных сюжетов, который лег в основу множества фильмов, мультфильмов, спектаклей, видеоигр, косплеев и тому подобное. А также подарил несколько узнаваемых сюжетов, которые с радостью заимствуют другие авторы.

