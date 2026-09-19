Учительница раздала детям конфеты, чтобы объяснить главную идею книги "Убить пересмешника": кто и почему получил 12 баллов, а кому поставили двойку

Наглядная и необычная демонстрация сути социальной несправедливости помогает школьникам лучше понять глубокие темы классической литературы. Так решила учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец и провела на уроке, посвященном роману Харпер Ли "Убить пересмешника", эксперимент.

Сразу после начала занятия она раздала детям конфеты. Подавляющее большинство из них были Rafaello, и только одна – Ferrero. Суть этого эксперимента Мец объяснила с помощью видеоролика в своем TikTok.

От того, какую конфету получил ученик, зависела его оценка. Большинство получили 12 баллов, а тот, кому досталась одна, не такая, как у всех, – двойку. Далее учительница спросила учеников, справедливо ли то, что они получили оценку не в зависимости от своей работы на уроке, а просто по факту того, какая конфета им досталась?

"Именно так работает несправедливость в романе "Убить пересмешника". В романе этим Ferrero было что? Цвет кожи. И если ты родился другим, то общество могло вынести тебе приговор только за то, каким ты родился, а не за твои поступки", – объяснила ученикам Мец.

По словам учительницы, цель такого упражнения – заставить детей задуматься, способен ли человек оценивать других по их человечности, а не по социальному статусу, расе или внешним факторам. "Ты мог быть добрым, честным, справедливым человеком и все равно получить свою двойку от общества", – сказала учительница.

Роман американской писательницы Харпер Ли "Убить пересмешника" рассказывает о событиях 1930-х годов в штате Алабама, где честный адвокат Аттикус Финч берется защищать темнокожего мужчину по имени Том Робинсон. Того ложно обвиняют в преступлении. Повествование ведется от лица маленькой дочери адвоката, а само произведение освещает проблемы расовой дискриминации, предвзятости общества и важности сохранения моральных ценностей.

За этот роман Ли получила Пулитцеровскую премию. А его экранизация 1962 года завоевала три "Оскара" и вошла в список 100 лучших фильмов в истории кино США, составленный Американским институтом киноискусства.

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