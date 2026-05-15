'Учительница разговаривала на русском, разбила телефон и запугала ребенка'. Что известно о скандале в Кременчугской гимназии и как отреагировала администрация

В Кременчугской гимназии № 27 проводится служебное расследование в отношении учительницы, которая якобы повредила телефон ученицы. О ситуации стало известно со слов матери девочки, которая рассказала, что педагог систематически изымает гаджеты у детей, а если они отказываются, то им угрожают низкими оценками. Женщина говорит, что после изъятия смартфона, дочери вернули его разбитым.

Впоследствии на девочку начали оказывать психологическое давление, заставляя ее признать свою вину, требуя извинений и привлекая других учителей. Все это, как утверждает мать школьницы, привело к тому, что ребенок находился в состоянии страха. Также, по ее словам, педагог использовала русский язык к детям, информирует Вчися.Медіа.

Женщина отметила, что имеет записи разговоров и уже обратилась в органы образования, правоохранителей и образовательного омбудсмена с требованием разобраться в ситуации, а также:

немедленно проверить школу;

установить все обстоятельства повреждения телефона;

привлечь виновных к ответственности;

прекратить незаконное изъятие телефонов у детей;

признать ребенка пострадавшим от психологического давления;

проверить соблюдение требований языкового законодательства во время образовательного процесса.

Мама школьницы заявила, что в школе якобы предлагали перевести ребенка в другое заведение вместо решения конфликта.

Как комментирует ситуацию администрация школы

В ответе на запрос администрация указала, что им известно о конфликте между ученицей и учительницей и сейчас идет сбор и анализ информации для уточнения всех обстоятельств и разрешения ситуации. Также там сообщили, что согласно Правилам внутреннего трудового распорядка ученики могут пользоваться техникой, включая телефоны, во время образовательного процесса только с разрешения учителя и если это предусматривает содержание занятия.

В то же время вопрос возможного использования русского языка во время образовательного процесса в гимназии не комментируют пока не завершится проверка.

В заведении заявили, что уже принят комплекс мер для обеспечения психологического комфорта и эмоциональной безопасности детей. В частности, организован постоянный педагогический контроль за эмоциональным состоянием учащихся школьников и взаимодействием в коллективе, а ситуация находится на постоянном мониторинге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель не имеет права забирать телефон у школьников, ведь никто не может быть противоправно лишен собственности. Соответствующие условия предусмотрены статьей 41 Конституции Украины, где указано, что право частной собственности является нерушимым.

