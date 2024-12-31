'Учительница сказала, мама накажет, папа проверит': педагог поднял больной вопрос о мотивации школьников в Украине

Когда школьники учатся из-под палки, потому что их заставляют учителя или родители, то такое образование не будет иметь длительных эффектов. Об этом замечает доктор философии и ментор Владимир Страшко.

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По его словам, когда ученики не имеют понятия, для чего нужно обучение и мотивации к нему, то образование становится бессмысленным. Об этом педагог написал в сообщении в Facebook.

"Может ли образование быть из-под палки? Если учить что-то нужно, так кто-то сказал. У каждого есть такой опыт: "Учительница сказала, мама накажет, папа проверит, поэтому учу". Однако я убежден, что такое образование не будет иметь длительных эффектов", – пишет Страшко.

"Обучение без мотивации (понимание почему именно мне это нужно изучать) – бессмысленное. Мотивация может быть разной: потому что просто интересно, потому что можно получить определенные выгоды от знаний, потому что хочется быть лучше, поддержать тему, применить на практике, сделать что-то новое, победить в игре – что угодно, на самом деле. Но "так написано, значит так надо", точно никогда никого не мотивирует", – добавляет он.

Педагог отмечает, что государственные служащие и учителя, согласно закону, также должны постоянно учиться. Однако чаще всего они проходят курсы только для того, чтобы получить сертификаты, а не получить новые знания. Ведь такие документы просто отдают руководству учебного заведения, чтобы поставить галочку.

По словам Страшко, достойная идея – учиться в течение жизни и профессионально расти превратилась в формальность, которую пытаются выполнить с минимальным количеством энергии. Таким образом, процесс обучения обесценивается и становится "неприятной необходимостью".

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