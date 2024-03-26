Учительница сказала – учительница сделала. Педагог из Черкасс стала звездой TikTok: почему 23-летнюю Диану Палаш обожают тысячи детей

Учительница начальных классов Диана Палаш из Черкасс пообещала детям на уроке, что если они успеют выполнить все задания, она станет на голову. Ученики на это увлекательно отреагировали и кричали "да". Школьники, наверное, сделали все вовремя, ведь педагог это сделала – перевернулась вверх ногами.

Такое видео Палаш выложила в ТикТок. У 23-летней просветительницы почти 34 тысячи подписчиков, а ее видео набирают миллионные просмотры. В комментариях большинство пользователей соцсети пишут, что мечтают, чтобы все учителя были такими, ведь в ее сообщениях видно, что школьники обожают молодого педагога.

"Давайте так, если вы все успеете сегодня выполнить, я стану на голову", – предложила учительница.

Несколько моментов спустя, она, становясь на голову, сказала: "Ну я же обещала".

Дети бурно отреагировали на такую ситуацию и с аплодисментами кричали: "Брависсимо".

Украинцы не заставили себя ждать с реакцией, и писали о том, как первоклашкам повезло с таким педагогом и благодарили, что она учит будущее поколение:

Видео дня

"Класс! Детям очень с вами повезло".

"Круто, с такой учительницей, дети с радостью ходят в школу".

"Молодец! Это действительно учитель, больше бы таких! Столько смотрю – дети охотно на уроки ходят".

"Вы офигенная учительница, как бы у меня такая была, я бы полюбила учиться гораздо раньше. Спасибо вам за будущее наше поколение!".

А некоторые вспоминали свою школу и радовались, что "совка" больше не будет:

"Вспоминаю свою школу. Начало семидесятых, тогда за такое учительницу выгнали бы из школы. Как хорошо, что совка больше никогда не будет".

"Ой класс! Учителя-совки вас, наверное, ненавидят всем сердцем".

Кто-то интересовался, куда можно перевести к педагогу своего ребенка:

"Подскажите пожалуйста, в какой школе вы преподаете? Я хочу свою дочь именно к вам в класс".

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