Учительница украинского языка опровергла миф о сказке ''Колобок'' и обратилась к родителям: не перегибайте палку!

Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева опровергла распространенный миф о том, что сказка "Колобок" – это русская народная сказка. По ее словам, стоит сначала проверить происхождение сказки, а потом запрещать или нет.

Педагог отметила, что отказываться от этой сказки – это перегибать палку. О том, что на самом деле эта сказка – украинская народная, она рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Это конечно очень хорошо, что вы прививаете своим детям любовь к украинскому языку, но вы же не перегибайте палку. Кто вам сказал, что "Колобок" – это русская сказка?", – спрашивает она в начале видео и сразу же опровергает этот миф, объясняя, что еще в 1870 году украинский фольклорист Иван Рудченко записал сказку "Колобок" и разместил ее в сборнике "Украинские народные сказки".

А также Чернышова добавляет, что Колобок происходит от слова "коло".

"Не кругляш, не шарик, не булочка. Коло. Это символ, который у наших предков означал солнце, вечность, жизнь", – рассказывает она.

Кроме того, педагог отмечает, что Колобок катится по миру, и это не просто побег от бабы и деда, на самом деле он путешествует по небу, встречая на своем пути препятствия, и вечером, когда заходит за горизонт, исчезает в пасти лисы.

"Многие сказки, которые сегодня подаются как общеславянские, на самом деле имеют украинские корни, потому что они были записаны именно на украинских землях", – объясняет педагог и добавляет, что фольклористы XIX века других стран часто заимствовали наши тексты и адаптировали их под свой язык и стилистику, не указывая источники.

"Итак, сначала посмотрите источник происхождения сказки, а потом уже от нее отказывайтесь", – делает вывод учительница.

