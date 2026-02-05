Учительница забрала у ученицы с диабетом телефон на уроке: конфликт в школе на Ривненщине получил неожиданный финал. Что решил суд

Ривненский апелляционный суд оправдал учительницу географии Оженинского лицея №2, которую обвинили в буллинге шестиклассницы. Так, во время урока педагог забрала телефон у ученицы, которая болеет сахарным диабетом первого типа и контролирует уровень сахара через специальное приложение на смартфоне. Все школьные преподаватели были предупреждены о диагнозе девочки, поэтому не запрещали пользоваться гаджетом.

Однако в один из дней во время урока географии учительница забрала телефон, аргументировав это тем, что школьница списывает. После этого девушка рассказала об этом родителям, ведь в тот день у нее был высокий показатель уровня сахара в крови. Поэтому мама ученицы, которая также работает в этой школе, обратилась за объяснениями к педагогу, однако та отрицала свою вину. О ситуации родители рассказали в сюжете телеканала ITV media group.

"Возможно, на более повышенных тонах мы с ней начали говорить, потому что она не понимает или не понимала, что такое болезнь сахарный диабет. Она своей вины не признала. Сказала, что если ребенок болен, то она должна была подойти в начале урока и об этом сообщить мне, что она больна, хотя она об этом знает", – рассказала мама ученицы.

После этого инцидента девочка не посещала уроки географии и получила неаттестацию по теме в конце учебного года, что повлияло на ее семестровую оценку. Родители девочки написали заявление в полицию, управление образования Острожского городского совета и уполномоченного по правам человека. В то же время директор от комментариев воздержалась, но сообщила педагогу об устной жалобе и том, что девочка не будет посещать ее уроки.

Сама же учительница географии сказала, что знала о болезни ребенка, но не была проинформирована об использовании телефона для медицинского контроля. По ее словам, ни мама, ни администрация ей этого не объяснили.

В суде педагог объяснила, что ее отношение к школьнице не отличалось от отношения к другим ученикам. Как она объяснила, в тот день класс выполнял уровневые задания, а девочка постоянно держала в руках мобильный телефон. Школьная преподавательница сделала ей замечание и попросила выключить устройство. В конце урока ученица попросила разрешения выйти из класса, впоследствии вернулась и сдала работу, как и другие школьники.

В декабре 2025 года Острожский районный суд закрыл производство в отношении учительницы географии в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Адвокат потерпевшей стороны обжаловала это решение, однако Ривненский апелляционный суд оставил без изменений постановление местного суда.

