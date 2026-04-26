Учительница зарубежной литературы на примере стула и 12 баллов объяснила суть романа Стендаля 'Красное и черное': украинцы в восторге

В сети набирает популярность видео с урока зарубежной литературы в одной из школ Черновцов, где учительница использовала креативный подход, чтобы объяснить ученикам сложную социальную структуру общества в романе Стендаля "Красное и черное". Ролик собрал 13,5 тысяч лайков и две с половиной сотни восторженных комментариев.

Молодая преподавательница Алина Мец опубликовала в Instagram ролик с небольшим интерактивным экспериментом, который она провела со своими учениками. Все, что ей для этого понадобилось, это обычный стул, который она поставила перед классом.

Эксперимент начался с того, что учительница предложила поставить 12 баллов тому, кто первым сядет на этот стул. Когда одна из учениц мгновенно заняла предложенное место, педагог спросила у класса, является ли такая оценка справедливой. Ученики единодушно ответили, что нет, отметив, что девочка получила балл не за знания или усилия, а лишь потому, что сидела ближе к стулу.

Именно этот момент стал ключом к раскрытию идеи произведения.

Стул в этой метафоре Мец символизировал собой карьеру, власть и высокое положение в обществе.

Первые парты олицетворяли аристократию, которая имеет прямой доступ к "стулу" просто по праву рождения и близости к ресурсам.

Задние парты она назвала буржуазией, которой значительно труднее достичь успеха из-за физической и социальной дистанции.

Учительница объяснила, что Стендаль в своем романе акцентирует именно на этой несправедливости: успех не всегда достается самым талантливым или сильным. Огромное значение имеют "правильное время и правильное место".

В конце урока педагог провела параллель с главным героем Жюльеном Сорелем. Несмотря на свое происхождение из низших слоев (буржуазии), он имел непреодолимое желание пробиться к вершине и занять то самое заветное место в высшем мире. Такой живой формат преподавания вызвал большой восторг среди пользователей, которые отмечают профессионализм учительницы и ее умение заинтересовать современных подростков классической литературой.

Пользователи, которые увидели этот интересный преподавательский прием, расхвалили подход Мец. Учительнице посоветовали завести канал на YouTube, чтобы заинтересовать других детей литературой. А ее креативный метод предложили распространить и на другие предметы.

