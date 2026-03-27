Учительница зарубежной литературы опровергла популярный миф о Пушкине: он брал сюжеты у мировых классиков

Учительница зарубежной литературы Алина Мец опровергла миф о самобытном творчестве русского писателя Александра Пушкина. Она отмечает, что сюжеты к своим произведениям поэт создавал не сам, а заимствовал у предшественников.

Видео дня

Свои размышления по этому поводу она выложила в соцсети TikTok. Учительница объяснила, какие именно произведения Пушкин взял себе за основу, и назвала его мастером плагиата.

Так, учительница отмечает, что сюжет для известного своего произведения "Сказка о рыбаке и рыбке" российский поэт взял у братьев Гримм.

"Забудьте о русском колорите, потому что эта сказка является калькой с немецкой сказки братьев Гримм "О рыбаке и его жене", "Мертвая царевна" – это их же "Белоснежка", – объясняет Алина Мец.

Отметим, что русский писатель взял за основу прозаическое произведение и создал стихотворную сказку, несколько изменив сюжет – в сказке братьев Гримм речь идет о рыбе камбале, тогда как у Пушкина – золотая рыбка, также Пушкин в свое произведение добавил эпизоды с корытом, чего не было в оригинале.

Учительница отмечает, что "Золотой петушок" Пушкина полностью, вплоть до деталей сюжета списан с новеллы американца Вашингтона Ирвинга, а "Царь Салтан" одолжен у итальянца Карло Гоцци. Также в поэме "Евгений Онегин" Пушкин воплотил идеи английского писателя Джорджа Байрона.

Алина Мец говорит о том, что русский писатель заимствовал сюжеты не только поэтических произведений, но и исторической прозы. Так, например, "Капитанская дочка" написана по идеям Вальтера Скотта.

"Есть ли в той культуре хоть что-то свое?" – риторически спрашивает учительница.

