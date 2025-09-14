Учительница звонит и жалуется на дисциплину ребенка? Эксперт по воспитанию дал советы родителям, что делать в таком случае

Эксперт по детскому воспитанию Владимир Швец рассказал родителям алгоритм действий, если на поведение ребенка жалуется учительница. По его мнению, в первую очередь надо разобраться в ситуации.

Видео дня

В видео на своей странице в социальной сети TikTok, он отметил, что не стоит сразу же наказывать ребенка. По его словам, бездумное наказание не изменит ситуацию.

"Ни в коем случае не надо сразу наказывать ребенка или читать ему морали", – говорит он.

Первым шагом должен быть разговор с учительницей, чтобы понять, что именно не так с поведением ребенка.

Далее важно услышать версию ребенка, поговорить с ним и понять, почему ребенок так себя ведет.

"И в этом пункте на самом деле ключ к решению проблемы. Когда вы проявляете внимание к ребенку, чтобы понять его, он это чувствует и понимает, что вы на его стороне, и хотите его защитить", – объясняет он и добавляет, что даже в том случае, если ребенок действительно был не прав, ваш диалог и объяснение поведения с точки зрения понимания ситуации, будет более действенным, чем вы просто накажете или введете какие-то санкции.

"Если же просто наказать и отпустить – ничего в его поведении не изменится", – подчеркивает эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал о 8 эффективных стратегиях мотивации детей, если они не хотят учиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!