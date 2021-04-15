Учительницу из Луцка обвинили в издевательствах: довела девочек до истерики и заставила раздеться

Ученики школы №15 в Луцке обвинили свою учительницу в издевательствах – она якобы довела несколько девочек-подростков до истерики и заставила их раздеться до белья.

Историю рассказало местное Instagram-сообщество "For Луцк". Там утверждают, что учительница математики с 35-летним стажем Лилия Волога якобы со скандалом разбиралась, кто курил вейп в классе.

"На перемене у меня в классе парили, и тут заходит учительница и увидела пару, начала кричать, обзываться... Я ей сказала, у меня ничего нет, потом она всех выгнала, и оставила меня и двух одноклассниц, и говорила раздеваться до трусов и лифчика, затем разуваться..." – рассказала одна из учениц.

На вопрос о том, выполнили ли дети требования учительницы, девочка рассказала, что они разделись, "потому что она заставляла и довела до истерики".

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Директор школы Олег Гребенюк прокомментировал инцидент изданию "Конкурент". Он признал, что конфликт у учительницы с этими тремя ученицами был, но информацию о раздевании детей не подтвердил. От других комментариев директор отказался.

Скандал в школе Луцка

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Тернополе в гимназии имени И. Франко разгорелся скандал: учительница физкультуры применила силу к ученику прямо на уроке. Дети уверяют, что женщина появилась на занятиях выпившей, но подтвердить этот факт не удалось. При этом родители ребенка не обращались в полицию.

В Мариуполе Донецкой области в школе №34 мать второклассника якобы пьяной пришла забирать ребенка и подралась с директором и завучем.

На Львовщине директор одного из лицеев решила устроить "модный приговор" старшеклассникам из-за школьной формы. Женщина при всех унижала учеников, оценивая их внешний вид. Некоторым посоветовала зашить дырки на штанах, другим заявила, что их одежда подходит для того, чтобы ехать собирать клубнику, а у одной из девочек спросила, не прикрывает ли она целлюлит своей длинной кофтой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram