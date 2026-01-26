Учителя-аутсайдеры на сертификации 2026: что показала регистрация и кто не использовал и половины квоты

Почти треть общей квоты на прохождение сертификации учителей в 2026 году не была использована. Всего на участие в независимом оценивании зарегистрировалось 3423 педагога из пяти тысяч возможных мест.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Меньше всего зарегистрировалось учителей истории – 321 из возможных 750 и английского языка – 534 из возможных 1000 мест: 42% и 53% соответственно.

535 школьных преподавателей украинского языка и литературы и 520 математики из 700 выделенных квот изъявили желание проходить сертификацию.

Больше всего зарегистрировалось учителей начальных классов – 1513 из возможных 1750.

В участии в сертификации было отказано 86 педагогическим работникам. Среди них 30 учителей не указали информации о нагрузке или педагогическом стаже, 6 имеют нагрузку менее 0,25 тарифной ставки, а 33 – были участниками сертификации 2025 года, но не смогли успешно пройти хотя бы один из ее этапов, в частности не явились на независимое тестирование.

Педагоги, которые успешно прошли регистрацию, получат письмо-вызов на первый этап, предусматривающий прохождение сертификационного теста, в электронном кабинете участника до 29 января.

