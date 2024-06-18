"Учителя должны читать не менее 10 книг в год". В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
105
'Учителя должны читать не менее 10 книг в год'. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

Украинская преподавательница Национального университета "Киево-Могилянская Академия" и народная депутат Инна Совсун заверила, что учителям нужно читать не менее 10 книг в год, чтобы состоялась настоящая реформа в школе. По ее словам, изменения начинаются в классе и аудитории.

Видео-сообщение Совсун выложила на собственной странице в ТікТок. Из-за слов депутатки в сети возникла дискуссия, а педагоги были возмущены таким предложением.

"Настоящая реформа в школе состоится тогда, когда каждый учитель, преподаватель ИПО не послушают интервью министра, а прочитают 10 новых книг в год. Вот скажите мне честно, происходит ли это в реальности? Конечно, все министры плохи, все заместители министра образования плохи , все программы всегда плохие. Но реальные изменения происходят в классе, в аудитории", – сказала Совсун.

Учителя не могли сдержать свои эмоции, подчеркивая, что их зарплаты не хватает на оплату коммунальных услуг и еду. Кроме того, нагрузка педагогов не разрешает иметь свободное время на собственные хобби.

"Чтобы прочесть 10 книг, нужно иметь время и свободные средства на них. Научите молодых учителей на 5600 платить коммуналку, одеваться, питаться, иметь средства на хобби и отдых".

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

"Настоящая реформа, когда министры и министерки тоже почитают 10 книг в год, но еще и поработают в современной школе с современными детьми".

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

"Моей зп не хватает на коммуналку, какие 10 книг".

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

"Настоящая реформа состоится, когда школам издадут учебники на каждого ученика вовремя, купят современные доски, реактивы и микроскопы. Это я еще о зп учителя не сказала".

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

"Интересно, когда я должна читать 10 книг в год, если нужно пройти курсы, все вебинары, еще провести супер уроки, наверное в отпуске за 55 дней".

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

"Обожаю читать. Но работая на 1,5 ставки, выживаю. Работаю в субботу и в воскресенье тоже. Когда читать?".

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

"Мы тянем почти по две ставки, а получаем копейки. Молодежь не хочет работать в школе за копейки. Чтобы читать ваши книги, мне нужно не ложиться спать".

"А когда читать? 30 часов в неделю, участие во всем, жить некогда, не то, что читать".

Позже Совсун опубликовала сообщение на официальной странице Facebook, в котором выразила свое удивление такой реакции от педагогов. Нардепка ожидала, что учителя уверят ее, что они больше читают литературы.

Преподаватель обобщила основные причины, которые были названы в комментариях к видео. В частности, она обратила внимание на то, что размер зарплаты не влияет на культурный запрос человека на чтение.

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

Учителям, которые сетовали на то, что книги дороги, Совсун посоветовала покупать их на "барахолках", или занимать у друзей. Кроме того, можно ходить в библиотеку, где брать издание можно бесплатно.

В то же время должностное лицо призвала всех собраться и приложить усилия, ведь стране нужно повышение уровня образования, на которое, в частности, влияют и читающие педагоги.

Что касается времени, то Совсун привела в пример собственный опыт. Она рассказала, что даже при своем напряженном графике и отпуске в 6 дней выделяет время на чтение. По ее словам, именно это позволяет педагогу хорошо преподавать студентам.

''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

Нардеп отметила, что без собственного примера, открытости к новому, интеллектуальной способности и творчеству без понимания и т.п. невозможно влиять на детское мировоззрение, формировать способность критически мыслить, искать информацию, воспринимать и понимать мир.

"Чтение – это не вопрос времени или денег. Это вопрос культурной потребности. Конечно, 10 книг в год – это условность. Можно читать профильные научные статьи, можно – нонфикшн, можно – художественную литературу, главное – постоянная работа над собой", – написала Совсун.

Она отметила, что без примера педагогов нельзя привить желание к чтению у школьников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети нашли объяснение, почему дети не любят читать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаРеформа образованияОбразование в УкраинекнигиучительШколаИнна Совсун