''Учителя должны читать не менее 10 книг в год''. В сети возникла дискуссия из-за идеи нардепа-преподавателя Могилянки, педагоги возмущены

Украинская преподавательница Национального университета "Киево-Могилянская Академия" и народная депутат Инна Совсун заверила, что учителям нужно читать не менее 10 книг в год, чтобы состоялась настоящая реформа в школе. По ее словам, изменения начинаются в классе и аудитории.

Видео-сообщение Совсун выложила на собственной странице в ТікТок. Из-за слов депутатки в сети возникла дискуссия, а педагоги были возмущены таким предложением.

"Настоящая реформа в школе состоится тогда, когда каждый учитель, преподаватель ИПО не послушают интервью министра, а прочитают 10 новых книг в год. Вот скажите мне честно, происходит ли это в реальности? Конечно, все министры плохи, все заместители министра образования плохи , все программы всегда плохие. Но реальные изменения происходят в классе, в аудитории", – сказала Совсун.

Учителя не могли сдержать свои эмоции, подчеркивая, что их зарплаты не хватает на оплату коммунальных услуг и еду. Кроме того, нагрузка педагогов не разрешает иметь свободное время на собственные хобби.

"Чтобы прочесть 10 книг, нужно иметь время и свободные средства на них. Научите молодых учителей на 5600 платить коммуналку, одеваться, питаться, иметь средства на хобби и отдых".

"Настоящая реформа, когда министры и министерки тоже почитают 10 книг в год, но еще и поработают в современной школе с современными детьми".

"Моей зп не хватает на коммуналку, какие 10 книг".

"Настоящая реформа состоится, когда школам издадут учебники на каждого ученика вовремя, купят современные доски, реактивы и микроскопы. Это я еще о зп учителя не сказала".

"Интересно, когда я должна читать 10 книг в год, если нужно пройти курсы, все вебинары, еще провести супер уроки, наверное в отпуске за 55 дней".

"Обожаю читать. Но работая на 1,5 ставки, выживаю. Работаю в субботу и в воскресенье тоже. Когда читать?".

"Мы тянем почти по две ставки, а получаем копейки. Молодежь не хочет работать в школе за копейки. Чтобы читать ваши книги, мне нужно не ложиться спать".

"А когда читать? 30 часов в неделю, участие во всем, жить некогда, не то, что читать".

Позже Совсун опубликовала сообщение на официальной странице Facebook, в котором выразила свое удивление такой реакции от педагогов. Нардепка ожидала, что учителя уверят ее, что они больше читают литературы.

Преподаватель обобщила основные причины, которые были названы в комментариях к видео. В частности, она обратила внимание на то, что размер зарплаты не влияет на культурный запрос человека на чтение.

Учителям, которые сетовали на то, что книги дороги, Совсун посоветовала покупать их на "барахолках", или занимать у друзей. Кроме того, можно ходить в библиотеку, где брать издание можно бесплатно.

В то же время должностное лицо призвала всех собраться и приложить усилия, ведь стране нужно повышение уровня образования, на которое, в частности, влияют и читающие педагоги.

Что касается времени, то Совсун привела в пример собственный опыт. Она рассказала, что даже при своем напряженном графике и отпуске в 6 дней выделяет время на чтение. По ее словам, именно это позволяет педагогу хорошо преподавать студентам.

Нардеп отметила, что без собственного примера, открытости к новому, интеллектуальной способности и творчеству без понимания и т.п. невозможно влиять на детское мировоззрение, формировать способность критически мыслить, искать информацию, воспринимать и понимать мир.

"Чтение – это не вопрос времени или денег. Это вопрос культурной потребности. Конечно, 10 книг в год – это условность. Можно читать профильные научные статьи, можно – нонфикшн, можно – художественную литературу, главное – постоянная работа над собой", – написала Совсун.

Она отметила, что без примера педагогов нельзя привить желание к чтению у школьников.

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