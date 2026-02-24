'Учителя года' тебе не дадут, ты еще молодой': крик души педагога зацепил сеть

Преподавательница математики Анастасия Чередниченко поделилась размышлениями о городском конкурсе "Учитель года". Она отметила, что некоторые педагоги могут давать лучшие результаты, гореть своим делом и иметь значительный опыт, однако одержать победу им все равно не удастся.

Видео дня

В заметке в Threads Чередниченко отмечает, что на конкурсе не смотрят на "драйв" учителей или знания детей, а оценивают выслугу лет и полученные "бумажки". Поэтому если педагог еще молодой, то ему придется ждать своей очереди, чтобы получить победу. По ее мнению, это убивает любую мотивацию.

"Моя рефлексия после городского конкурса "Учитель года". Если ты учитель второй категории/первой или просто специалист – выиграть "Учителя года" тебе не дадут. Даже не пытайся. Ты можешь давать лучшие результаты, гореть своим делом и быть на три головы выше "опытных" коллег, но система работает иначе. Там смотрят не на твой драйв или знания детей, а на выслугу лет и бумажки. Логика проста: "Ты еще молодой, подожди своей очереди". Это убивает любую мотивацию", – отметила педагог.

В комментариях под заметкой коллеги педагога также высказали свое мнение. Значительное количество учителей говорили о том, что подобный конкурс не нужен, ведь его суть заключается в бюрократии. К тому же школьные преподаватели считают, что уже заранее известно, кто именно одержит победу.

"Как по мне, вообще дебильный конкурс. Особенно когда речь идет о добровольности участия".

"Эти конкурсы просто дно. Работаю в школе два года; просто в шоке от того, через что надо проходить людям. Бюрократия везде. Бюрократия и отсутствие здравого смысла".

"Выигрывает тот, кто должен выиграть. Не важно, какая категория, жюри. Отдельная тема о квалификации и уровне. Любой конкурс – это опыт, вы его получили".

"И что самое интересное, уже "заслуженные" учителя не идут на конкурсы, потому что им же достаточно, пусть молодежь пробивается".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев удивили вопросы на сертификации учителей начальных классов 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!