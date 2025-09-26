Учителя Ивано-Франковска могут получить премию за подготовку победителей олимпиад: кому дадут 15 тыс. грн

В Ивано-Франковске планируют ввести единоразовые премии для учителей, которые готовили победителей областных, всеукраинских и международных олимпиад, а также конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук. Также награды смогут получить педагоги, которые сами одержали победы в профессиональных конкурсах всеукраинского или международного уровня.

Об этом говорится в проекте решения городского совета, информирует "Галка". Премии будут зависеть от уровня достижения учителей.

Размер наград будет составлять:

7 тысяч гривен – за победу на областном уровне,

10 тыс. грн – за всеукраинский,

15 тыс. грн – за международный.

Финансирование будет осуществляться из бюджета Ивано-Франковской громады. Перечень педагогов, претендующих на премии, будет определять специальная комиссия.

