Учителя Ивано-Франковска могут получить премию за подготовку победителей олимпиад: кому дадут 15 тыс. грн
В Ивано-Франковске планируют ввести единоразовые премии для учителей, которые готовили победителей областных, всеукраинских и международных олимпиад, а также конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук. Также награды смогут получить педагоги, которые сами одержали победы в профессиональных конкурсах всеукраинского или международного уровня.
Об этом говорится в проекте решения городского совета, информирует "Галка". Премии будут зависеть от уровня достижения учителей.
Размер наград будет составлять:
- 7 тысяч гривен – за победу на областном уровне,
- 10 тыс. грн – за всеукраинский,
- 15 тыс. грн – за международный.
Финансирование будет осуществляться из бюджета Ивано-Франковской громады. Перечень педагогов, претендующих на премии, будет определять специальная комиссия.
