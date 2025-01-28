Учителя, которые будут проходить сертификацию-2025, получили письма-вызовы: когда состоится тест

Учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин в персональных кабинетах получили письма-вызовы на прохождение сертификации в 2025 году. Участники тестирования должны заблаговременно распечатать документ, ведь именно он гарантирует допуск к прохождению оценивания.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Первый этап сертификации (независимое тестирование профессиональных знаний и умений) 1419 учителей начальных классов, 421 математики, 424 украинского языка и литературы, а также 337 истории и гражданских дисциплин будут проходить 08 февраля. Начало экзамена – в 11:00.

Педагогам нужно заблаговременно прибыть в пункт тестирования, допуск продлится с 10:30 до 10:55. Для входа в пункт нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и письмо-вызов.

Информация об адресе пункта проведения сертификации указана в письмах-вызовах.

Содержание тестов сертификации определено соответствующими программами. Тесты включают в себя 85 заданий для учителей начальной школы, учителей украинского языка и литературы, 70 заданий для учителей математики и 80 заданий для учителей истории и гражданских дисциплин. На прохождение теста отведено 180 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что участие в сертификации учителей 2025 примет только 3060 педагогов. Всего было подано 4255 заявок для участия в независимом оценивании из запланированных 5 тысяч.

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