Учителя могут остаться без работы из-за недобора учеников: сеть взбудоражила ситуация с первоклассниками в 2026 году

Учительница начальных классов из Харькова Ольга Федотова рассказала, что получила много сообщений от коллег из центральных и восточных регионов Украины о недоборе первоклассников. В то же время и в ее городе в некоторых школах не будет первых классов, поэтому педагоги остаются без работы.

Видео дня

В посте в Facebook Федотова поделилась, что начала задумываться об изменении профессионального пути и о пенсии, однако в лицее, в котором она работает, первый класс всё-таки набрали. Она подчеркнула, что учителя хотят работать и обучать даже небольшое количество детей.

"Получила много комментариев от коллег с востока и из центра Украины о значительном недоборе учеников. Знаю уже несколько школ в Харькове, в которых не будет 1-го класса в следующем учебном году. Как следствие, мы, учителя, остаемся без работы. Я уже начала задумываться об изменениях в своей профессиональной карьере. Но, к счастью, первый класс в нашем лицее набрали. Поэтому, когда вы видите небольшое количество учеников на видео, не завидуйте. Мы хотим работать и работаем! Было бы кого учить", – написала Федотова.

Главные истории дня

Под постом педагога разгорелась дискуссия, в которой учителя и родители делились опытом. Так, некоторые отмечали, что в отдельных регионах закрывают начальные школы. В то время как в других в первый класс набирают рекордно мало детей. В то же время нашлись семьи, которые уехали за границу, но продолжают учиться в украинской школе дистанционно, ведь образование в ней лучше, чем зарубежное.

"В Одесской области закрыли учебную школу, и это буквально в 5 минутах езды от самой Одессы".

"Сегодня был последний звонок: в 11-м классе – 32 ученика, в первом – 12".

"У нас в школе в сентябре следующего года будет всего 9 детей".

"Затронули актуальный и болезненный вопрос. Знаю по собственному опыту: в харьковской школе, например, третий год не набираются классы с первоклассниками. Дальше ещё хуже. Грустно, конечно".

"Добрый день. Я учитель из Запорожья. Мы даже один класс не можем набрать. Это просто ужасно. И родители забирают детей и уезжают. У нас опасно, хотя есть подземные школы".

"Мы сейчас в Германии, но продолжаем учиться в украинской школе в Харькове, закончили 2 класс и рады, потому что у нас программа более насыщенная и интересная".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть потрясло количество первых классов в школе в Киевской области.

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