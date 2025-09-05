Учителя начальной школы уходят из профессии вдвое быстрее, чем 10 лет назад: тревожные данные глобального отчета

В мире существует угроза возникновения глобального кризиса с поиском и удержанием на должностях педагогов. Странам нужно будет нанять 44 миллиона учителей начальной и средней школы к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос и заменить школьных преподавателей, которые еще работают.

Видео дня

Такой вывод сделали лидеры образования на Всемирном саммите Организации Объединенных Наций по вопросам учителей, информирует Еdweek. Согласно данным, во всем мире учителя начальной школы покидают классы почти вдвое быстрее, чем десять лет назад. В то же время, меньше молодых людей связывают свою жизнь с этой профессией.

Ежегодный уровень текучести кадров среди учителей начальной школы во всем мире вырос почти вдвое – с 4,62% в 2015 году до более 9% в 2022 году. 18 из 21 страны, имеющих данные, сообщили о нехватке учителей в 2022–2023 годах.

Так, среди причин, почему педагоги оставляют работу в первые годы, выделили низкую зарплату, большую рабочую нагрузку, ограниченное профессиональное развитие, недостаток технологической подготовки и во многих местах пренебрежение ценностью учителя.

30% учителей начальной школы и 36% учителей старших школ – старше 50 лет в США. Тогда как в странах ООН таких 34% учителей начальных классов и 41% учителей старших.

Также в Соединенных Штатах существует больший разрыв в оплате труда между учителями и другими специалистами с аналогичным образованием, чем в странах ООН или Европейского Союза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких учителей больше всего не хватает в украинских школах и как будут "заманивать" педагогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!