Учителя назвали 5 фраз, которые бы они сказали родителям, если бы не было последствий

В сети довольно часто возникают дискуссии о том, что должны делать учителя. Иногда родители позволяют себе критику по поводу профессиональных качеств педагогов, но мало когда можно встретить высказывания учителей, по поводу поведения родителей.

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Один из учителей Америки на сайте Reddit начал дискуссию о том, что действительно хотели бы сказать педагоги родителям своих учеников, но молчали, чтобы не было последствий. Как пишет Your Tango, среди них и о необходимости иногда говорить детям "нет", и о сказке перед сном и об умении принимать важные решения.

"Вам следовало почитать своим детям сказку перед сном".

По мнению большинства учителей, участвовавших в дискуссии, обязанность родителей "запустить процесс любви к чтению". Все должно начинаться в домашних условиях. Исследования показывают, что родители, читая своим детям дома, не только помогают им развить когнитивные навыки, но также могут помочь познавать мир, развивать эмпатию и обрести эмоциональный интеллект до начала стандартизированных уроков чтения в классе.

Однако, как говорят учителя, низкий уровень чтения их учеников – потенциальный признак того, что им никогда не читали дома.

"Вам следовало читать своим детям сказки на ночь и не останавливаться, когда в книгах появлялись разделы", – написала учительница английского языка. Другой пользователь поддержал ее, добавив, что детям нужно помочь найти книги, которые будут отвечать их интересам.

"Говорите своим детям нет"

Многие учителя подчеркивали важность говорить "нет" и наказывать детей дома, особенно ввиду наплыва учеников, которые плохо ведут себя в школе. Учителя пишут, что из-за необходимости постоянно делать замечания они не могут сосредоточиться на образовательном и познавательном развитии своих учеников.

"Говорите своим детям нет, установите ограничения и применяйте последовательную дисциплину", – говорит один из учителей.

"Вы – родители. Вы должны принимать трудные решения"

В то время как учителя приняли роль воспитания в классе, их настоящая работа должна быть сосредоточена только на обучении учеников.

"Быть родителями – значит принимать трудные решения. Именно вы должны решать, когда ложиться спать, сколько времени смотреть телевизор. Дети еще не могут делать этот выбор, потому что они еще дети", – пишет пользователь и добавляет, что современные родители боятся ставить детям пределы, чтобы не травмировать их, но это не значит, что можно позволить им принимать подобные решения самостоятельно.

"Взрослые должны быть взрослыми и принимать сложные решения, чтобы дети могли быть здоровыми и в безопасности", – поддержали его комментаторы.

"Вы воспитываете будущего взрослого"

По мнению одного из учителей, родителям следует не забывать, что их ребенок когда-нибудь вырастет и станет взрослым человеком, который должен уметь отвечать за свои поступки.

"Вы воспитываете будущего взрослого человека, который должен быть самодостаточным, ответственным, вежливым, толерантным и заботливым. Прекратите баловать своих детей! Научите их завязывать шнуровку, говорить "пожалуйста" и "спасибо", а также тому, что они не всегда правы", – пишет пользователь.

По мнению учителей, если родители не решают проблемы с поведением на ранней стадии, это создаст детям дополнительные трудности в школе и во взрослой жизни.

"Лени учатся дома"

Хотя выгорание, тревогу и страх часто называют "ленью", правда заключается в том, что лень является следствием усвоенного поведения – то есть пример, который ученик видит дома, утверждают участники дискуссии.

"В школе у нас есть четкий план, что нужно сделать с учениками в течение урока. А как выглядят такие же 45 минут, проведенные дома с ребенком?", – спрашивает один из пользователей.

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