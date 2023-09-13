Учителя назвали пять вещей, которые никогда не делали бы со своими детьми после увиденного в школе

Учителя поделились своими многолетними наблюдениями за поведением родителей и как они отражаются на детях. Проработав в учебных заведениях, преподаватели сформировали пять пунктов, чего они точно будут избегать в собственных семьях.

Истории учителей и их выводы опубликовал Huffpost. Предлагаем ознакомиться с ними поподробнее.

Не быть родителями-вертолетами

Под понятием "вертолет", Кэти Нимчик, бывшая учительница английского языка в средней школе в Миннесоте, подразумевает чрезмерную опеку и вмешательство в жизнь детей. Не говоря о том, что в долгосрочной перспективе это вредно для детей.

"Конечно, когда дети маленькие, они нуждаются в большем участии родителей, но цель состоит в том, чтобы родители и учителя передавали все больше ответственности ученикам, когда они взрослеют, чтобы они овладевали такими важными жизненными навыками, как организация, управление временем и ответственность", – сказала Немчик.

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По словам бывшей учительницы, когда она преподавала в старших классах, видела, как многие родители постоянно обращались к ней с просьбой проконтролировать оценки, оправдывали плохой выбор ребенка, а иногда помогали ученикам с задачами, которые те переставали учиться.

"Трудно наблюдать за тем, как ваш ребенок делает ошибки и имеет дело с их последствиями, но это также необходимо для того, чтобы он был готов покинуть гнездо и добиться успеха, став взрослым человеком", – отмечает преподаватель.

Не давать обещаний, которые не можешь выполнить

Кэти Бринель, мать двоих детей и преподавательница пятого класса из штата Мэн, рассказывает, что дети испытывают боль и разочарование, когда их родители обещают им что-то приятное (например, путешествие или возможность увидеть второго родителя) но не придерживаются своих слов.

"Я знаю, что в жизни случаются вещи, которые мы не можем контролировать. Однако еще до того, как у меня появились дети, я поняла, что мои ученики знают разницу между родителями, которые идут до конца, и неожиданным сценарием, который все перечеркивает", – рассказала учительница.

Одно дело, когда ребенок разочарован тем, что его планы провалились, другое – когда ребенок мирится с тем, что его родители не могут собраться с мыслями, заметила она. Такие ситуации создают недоверие в отношениях. Так что пообещали – соблюдайте свои слова.

Не винить учителя без предварительного разговора

Немчик рассказывает, что неоднократно чувствовала, что родители или опекуны делали поспешные выводы по поводу ее педагогических решений, не выслушав ее точку зрения.

По словам преподавательницы, иногда такие суждения родителей поступали в виде коротких электронных писем "с требованием узнать почему ученик получил низкую оценку". В других случаях, это были обвинительные вопросы на родительском собрании типа: "Чему вы обучаете моего ребенка этому?".

Бывали ситуации, когда родители шли прямо к директору с жалобой, которую можно было легко решить путем прямого общения с ней, делится учительница.

"В подавляющем большинстве случаев, как только родители или опекуны говорили со мной, они понимали, что дома они, возможно, не получают всей истории. И, что самое важное – я не монстр, желающий забрать их ребенка!", – говорит педагог.

Тайрелл Ли, учитель обществознания школы Северной Каролины, рассказал, что также отказывается быть отцом, который всегда на стороне своего ребенка, не услышав рассказ другой стороны.

"Из-за того, что дети склонны придумывать истории, я должен доверять учителю как профессионалу, ведь он делает лучше всего для моего ребенка", – сказал он.

К любой проблеме в школе следует подходить с предположением, что педагог имеет положительные намерения, считает Немчик. Но помнить, что преподаватели тоже люди и тоже могут совершать ошибки.

Не верить в потенциал ребенка

Хосе Уилсон, исполнительный директор и соучредитель EduColor, бывший учитель математики в средней школе Нью-Йорка, рассказывает, что как отец, он не будет недооценивать своего ребенка, когда речь идет о ее академическом потенциале. То, что родители испытывали трудности с определенным предметом или плохо учились в школе, не означает, что такой же результат ждет и их детей.

Вместо того чтобы говорить ребенку "Мы не были хорошими в этом, поэтому не ожидаем, что ты тоже добьешься успеха", лучше спросите "Как мы можем сделать так, чтобы у тебя получилось лучше, чем у нас?", рассказывает преподаватель.

Не отменяйте семейные путешествия, даже если придется пропустить несколько дней в школе

Когда Бринель преподавала, родители и ученики очень волновались, что им придется отрабатывать уроки или дети многое пропустят из-за отсутствия в течение нескольких дней. Однако время проведенное с семьей гораздо важнее пропущенных уроков, которые можно с легкостью догнать.

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