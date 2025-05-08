'Учителя не должны бояться': заместитель директора раскрыла неожиданную причину низкой успеваемости в классе

Учителя не должны бояться высказывать свою точку зрения и говорить "нет", когда им что-то не нравится. Ведь, если они не умеют этого делать, то не смогут научить этому навыку детей. Однако есть педагоги, которые идут против своей воли и делают то, что не хотят из-за страха.

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На этом отметила заместитель директора начальной школы Оксана Хомич в подкасте "Литера". По ее словам, учителя должны давать возможность школьникам выражать свое мнение и показывать, как это делать собственным примером.

"У учителя обязательно должен быть свой волевой стержень, который не даст его не даст сломать, чтобы он не боялся высказывать свою точку зрения, не боялся сказать "нет", если ему что-то не нравится. Потому что, к сожалению, ситуация складывается так, что, часть педагогов лучше скажет: "Ну хорошо" и идет против своей воли, потому что боится", – говорит Хомич.

"Учителя не должны бояться. Учителя должны говорить. Они должны говорить и выражать свою точку зрения. Если учитель не умеет выражать свою точку зрения, он боится – он никогда не научит этому детей. И он должен давать возможность детям говорить. Поэтому задача учителя иметь этот стержень волевой и учить детей тоже выражать свои мысли и не бояться этого", – добавляет она.

По мнению Хомич, учителя должны становиться примером для своих учеников, ведь большинство времени дети проводят в школе и подражают педагогам.

Заместитель директора считает, что современные учителя должны постоянно развиваться и учиться. Кроме того, школьным преподавателям следует быть активными, чтобы идти в ногу с инновациями. Также педагогам полезно интересоваться различными методиками, технологиями и внедрять их в жизнь, а также делиться такой информацией с коллегами.

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