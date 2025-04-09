'Учителя тоже ошибаются': сеть тронуло видео из школы в Черкассах

Учительница младших классов одной из школ города Черкассы Диана Палаш выложила видео, которое стало подтверждением того, что учителя тоже могут ошибаться или забывать что-то. По мнению автора, это вполне нормально, и не стоит этого стыдиться.

Видео дня

Педагог опубликовала в социальной сети Tiktok ролик, где она со своими учениками повторяет стишок о дружбе в коллективе. Однако в какой-то момент учительница забыла строчку, которую должна была сказать, но дети ей помогли. В комментариях Палаш получила одобрительные отзывы и поддержку.

"Вы так мило это "ой" сказали", "У меня такое часто случается на уроках", – пишут пользователи.

Напомним, Диана Палаш – молодая педагог, которая в свои 23 года уже имеет звание "учительница года города Черкассы". В своем Tiktok она делится с подписчиками интересными видео о жизни своего дружного класса. И, несмотря на то, что, по ее словам, мало кто верил, что в таком возрасте она сможет стать авторитетом для детей, они ее обожают.

На OBOZ.UA вы можете посмотреть видео, как ведут себя дети ее класса, когда учительница вышла из кабинета.

Также недавно OBOZ.UA писал о том, что учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег, подняв вопрос: стоит ли выполнять все задания из учебника?

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