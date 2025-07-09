''Учителя в отпуске, дети на каникулах, а надо провести мероприятие'': образовательный омбудсмен рассказала о советском кейсе на День Конституции

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик рассказала о советском кейсе на День Конституции. Когда от школы требуют провести мероприятие, несмотря на то, что учителя в отпуске, а дети на каникулах.

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По ее словам, они пытаются бороться с этими требованиями от власти, потому что на самом деле в них нет потребности. Об этом она рассказала в интервью для Ukrinform.

Омбудсмен говорит, что в 2025 году на 170 учебных дней запланировано 241 мероприятие для учеников – это только те, которые касаются обучения, олимпиад и конкурсных работ. А еще есть спортивные мероприятия и те, которые просит проводить местная власть, еще и с требованием предоставить отчеты.

"Вот последний кейс, одна из областей решили отметить день Конституции, который приходится на субботу. Они приказали провести мероприятия в учебных заведениях и отчитаться", – рассказывает она и добавляет, что это лето, учителя в отпусках, дети на каникулах. В ответ на этот приказ омбудсмен направила письмо с просьбой не нарушать академическую свободу учителя и автономию учебного заведения.

По ее мнению, такие требования о проведении мероприятий недопустимы и абсурдны.

"Это осталось с советских времен, и до сих пор мы не можем побороть эту систему", – уверена она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий во время уроков. По их мнению, школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений.

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