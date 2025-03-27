"Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений": украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
393
'Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений': украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

В Facebook возникла дискуссия по поводу школьных мероприятий, которые проводятся во время учебы, "ради фотоотчетов" и отвлекают школьников от образовательного процесса. В частности, украинцев возмущает, что детей забирают с уроков на репетиции, события или платные представления.

Видео дня

Автор сообщения Мирослава Шеверя обратилась к пользователям соцсети с вопросом, как вернуть школе функцию быть учебным заведением, а не центром развлечений и фотосъемок. Она отметила, что возможно такие мероприятия проводить во внеурочное время, так как нарушаются права детей на общее образование.

"Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений": украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

"Как провести урок биологии, географии, физики, химии или информатики, если учеников отвлекают на очередное мероприятие, посвященное "какому-то там Дню"? Как вы относитесь к тому, что с урока математики учеников забирают на внутришкольные соревнования по "какому-то болу", с урока украинского языка – на репетицию какого-то мероприятия, с урока истории – на событие, организованное центром внешкольного образования, а с урока иностранного языка – на платное представление об условных фиксиках? Как вернуть школе ее основную функцию – быть учебным заведением, а не центром развлечений и фотосъемок? Может, стоит все эти "сверхважные" мероприятия проводить во внеурочное время?" – обратилась Шеверя.

Она отметила, что, возможно, участники образовательного процесса стали заложниками многочисленных департаментов, а через мероприятия дети могут накапливать образовательные потери. Однако женщина обратила внимание, что это не касается того, когда учитель по собственной инициативе подготовил и связал с темой урока и провел во время занятия.

"Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений": украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

Сообщение с такими вопросами и позицией лайкнула образовательная омбудсмен Надежда Лещик, так что, судя по всему, защитница образовательных прав поддерживает такую идею.

Кстати, предварительно Лещик обращала внимание на чрезмерное количество конкурсов и праздников в школах. Из-за чего возникает чрезмерная нагрузка для учителей, ведь они должны приобщиться к той или иной активности и затем отчитаться об этом.

"Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений": украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

Значительное количество пользователей соцсети поддержало взгляды Шевери и отметили, что часто мероприятия выглядят именно так, будто проводятся для фотоотчетов.

"Я против, когда забирают с уроков на репетиции какие-то мероприятия. И, действительно, часто мероприятия выглядят именно такими, которые проводятся исключительно ради фото/видео отчетов",

"Против. Школа – за знаниями, а в театр, музей и прочее и я повести могу, что тогда останется родителям?".

"Меры ради отчетов для меня лично это показуха и выражения лиц детей на тех фото в подавляющем большинстве случаев это ярко подтверждают. Я против таких мер".

"Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений": украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

"Пишу как преподаватель – это просто трэш и ужас. Нельзя шагу ступить, чтобы не зафиксировать, то что проводишь. Не знаешь, проводить ли мероприятие и занятия, или успеть сфоткать, ведь надо "подтвердить", что ты его проводишь".

Однако нашлись и те, кто поддерживает такие инициативы и считает, что это идет на пользу детям.

"Считаю, что детям нужны и такие меры. Поскольку их школьная жизнь должна быть жизнью, а не сплошной рутиной. Большая беда – тревоги, когда ни учение, ни развлечение".

"Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений": украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

"Как по мне, вы написали полный бред. Это же, по-моему, хорошо, что детей привлекают ко вторым мероприятиям кроме обучения. Заинтересовывают их".

"Родители, а вы что в школах не учились и вас не забирали на мероприятия? Чего вы трагедию делаете там где ее нет?".

"Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений": украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

"Иногда мероприятия лучше развивают чем уроки. Мероприятия – это также обучение, но творческое, не по шаблону и разнообразное. Мероприятия, это не только часть образовательно-воспитательного процесса, но и отличная мотивация учеников, которые не могут на эти уроки смотреть".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 6 методах воспитания детей поколения X, которые современные родители считают безумными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинешколаУчеба