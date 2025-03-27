'Школа должна быть учебным заведением, а не центром развлечений': украинцы устроили дискуссию из-за мероприятий на уроках

В Facebook возникла дискуссия по поводу школьных мероприятий, которые проводятся во время учебы, "ради фотоотчетов" и отвлекают школьников от образовательного процесса. В частности, украинцев возмущает, что детей забирают с уроков на репетиции, события или платные представления.

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Автор сообщения Мирослава Шеверя обратилась к пользователям соцсети с вопросом, как вернуть школе функцию быть учебным заведением, а не центром развлечений и фотосъемок. Она отметила, что возможно такие мероприятия проводить во внеурочное время, так как нарушаются права детей на общее образование.

"Как провести урок биологии, географии, физики, химии или информатики, если учеников отвлекают на очередное мероприятие, посвященное "какому-то там Дню"? Как вы относитесь к тому, что с урока математики учеников забирают на внутришкольные соревнования по "какому-то болу", с урока украинского языка – на репетицию какого-то мероприятия, с урока истории – на событие, организованное центром внешкольного образования, а с урока иностранного языка – на платное представление об условных фиксиках? Как вернуть школе ее основную функцию – быть учебным заведением, а не центром развлечений и фотосъемок? Может, стоит все эти "сверхважные" мероприятия проводить во внеурочное время?" – обратилась Шеверя.

Она отметила, что, возможно, участники образовательного процесса стали заложниками многочисленных департаментов, а через мероприятия дети могут накапливать образовательные потери. Однако женщина обратила внимание, что это не касается того, когда учитель по собственной инициативе подготовил и связал с темой урока и провел во время занятия.

Сообщение с такими вопросами и позицией лайкнула образовательная омбудсмен Надежда Лещик, так что, судя по всему, защитница образовательных прав поддерживает такую идею.

Кстати, предварительно Лещик обращала внимание на чрезмерное количество конкурсов и праздников в школах. Из-за чего возникает чрезмерная нагрузка для учителей, ведь они должны приобщиться к той или иной активности и затем отчитаться об этом.

Значительное количество пользователей соцсети поддержало взгляды Шевери и отметили, что часто мероприятия выглядят именно так, будто проводятся для фотоотчетов.

"Я против, когда забирают с уроков на репетиции какие-то мероприятия. И, действительно, часто мероприятия выглядят именно такими, которые проводятся исключительно ради фото/видео отчетов",

"Против. Школа – за знаниями, а в театр, музей и прочее и я повести могу, что тогда останется родителям?".

"Меры ради отчетов для меня лично это показуха и выражения лиц детей на тех фото в подавляющем большинстве случаев это ярко подтверждают. Я против таких мер".

"Пишу как преподаватель – это просто трэш и ужас. Нельзя шагу ступить, чтобы не зафиксировать, то что проводишь. Не знаешь, проводить ли мероприятие и занятия, или успеть сфоткать, ведь надо "подтвердить", что ты его проводишь".

Однако нашлись и те, кто поддерживает такие инициативы и считает, что это идет на пользу детям.

"Считаю, что детям нужны и такие меры. Поскольку их школьная жизнь должна быть жизнью, а не сплошной рутиной. Большая беда – тревоги, когда ни учение, ни развлечение".

"Как по мне, вы написали полный бред. Это же, по-моему, хорошо, что детей привлекают ко вторым мероприятиям кроме обучения. Заинтересовывают их".

"Родители, а вы что в школах не учились и вас не забирали на мероприятия? Чего вы трагедию делаете там где ее нет?".

"Иногда мероприятия лучше развивают чем уроки. Мероприятия – это также обучение, но творческое, не по шаблону и разнообразное. Мероприятия, это не только часть образовательно-воспитательного процесса, но и отличная мотивация учеников, которые не могут на эти уроки смотреть".

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