Учителя занижают оценки детям, которые занимаются с репетиторами: украинцы затронули болезненную тему

В соцсетях украинцы активно обсуждают возможную предвзятость учителей по отношению к ученикам, которые дополнительно занимаются с репетиторами. Дискуссию вызвал пост репетитора и психолога Антонины, в котором она поделилась неприятной историей из собственной практики.

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Ее Антонина пересказала в Threads. По ее словам, родители обратились к ней после того, как в школе ребенку предложили репетиторство у учителя, но получили отказ. После начала индивидуальных занятий успеваемость ученика заметно выросла – оценки поднялись до 7–9 баллов, а впоследствии и до 10. Однако после того, как ребенок признался учительнице, что у него есть репетитор, ситуация резко изменилась. "Снова 6 баллов за контрольные. На просьбу родителей посмотреть тетрадь с контрольной работой ответ: "не разрешено правилами школы". Хотя раньше это было возможно. Перевели в другую школу – оценки 10, 11", – говорится в посте.

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Эта история вызвала бурную реакцию пользователей, многие из которых поделились похожим опытом. Например, одна из репетиторов рассказала, что просит своих учеников не рассказывать об дополнительных занятиях учителям, да и сама не берет учеников из своей школы, чтобы избежать проблем.

Кто-то делился собственным опытом со школьных лет. Несмотря на стабильно низкие оценки в табеле, одной из комментаторов удалось подтвердить реальный уровень знаний высокими результатами на независимых экзаменах. Это, по ее мнению, свидетельствует о субъективности оценивания в отдельных случаях.

В отдельных историях описываются ситуации, когда правильные ответы учеников не принимались во внимание или оценивались ниже без четких объяснений. Пользователи видят в этом проявление личного отношения учителя, а не объективную проверку знаний.

Также в дискуссии подняли вопрос о конфликте интересов: в комментариях рассказывали истории, когда учителя сами предлагали свои услуги в качестве репетиторов, а после отказа могли менять отношение к ученику.

Одна мама призналась, что сама научила сына врать о занятиях с репетитором. А все потому, что его собственная учительница, когда набилась работать индивидуально, собрала небольшую группу и не прилагала никаких усилий, чтобы дать детям дополнительные знания. После ее замены мальчику пришлось лгать в школе.

Не обошлось и без критики со стороны родителей: они подчеркивали, что вместо навязывания платных услуг школа должна обеспечивать достаточный уровень преподавания.

В то же время в комментариях не обошлось и без положительных историй. Так, одна учительница одобрила практику найма репетиторов. По ее мнению, это свидетельствует о стремлении ребенка к знаниям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как родители поспорили в соцсетях о том, нужны ли репетиторы первоклассникам.

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