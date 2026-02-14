"Учителя здесь при чем? Это они придумали, чтобы дети были дома?" В сети вспыхнула дискуссия из-за дистанционного обучения

Анна Боклажук
Моя Школа
399
'Учителя здесь при чем? Это они придумали, чтобы дети были дома?' В сети вспыхнула дискуссия из-за дистанционного обучения

В сети вспыхнула дискуссия о длительных каникулах в школах из-за погодных условий и общей ситуации в стране со светом и отоплением. Мама второклассника из Одессы Виктория Харламова поделилась своим криком души, что уже нет сил самостоятельно его учить, а им снова сказали, что в школу они не выходят.

Видео дня

В видео, которое она опубликовала на своей странице в TikTok, женщина называет такое обучение "издевательством над родителями, тогда когда учителя получают заработную плату, пока дети дома". Однако в комментариях ее не поддержали, отметив, что это не было решением учителей.

"У меня реально крик души. У нас продолжаются каникулы – и это просто издевательство над родителями", – говорит мама в ролике.

Однако в комментариях большинство ей ответили, что это не вина учителей, они не виноваты в сложившейся ситуации и не решают самостоятельно выходить ли детям в школу, или учиться дистанционно, или продолжать каникулы. Некоторые родители даже спрашивают готова ли мама на то, что ее ребенок будет учиться в холодном классе с температурой воздуха 10 градусов, лишь бы не сидела дома.

"Учителя здесь при чем? Это что они придумали чтобы дети были дома?", "То есть вы готовы ,чтобы ваш ребенок ходил в школу и сидел в классе где температура до 10 градусов тепла в холоде,но только не дома?" – спрашивают пользователи в комментариях.

"Учителя здесь при чем? Это они придумали, чтобы дети были дома?" В сети вспыхнула дискуссия из-за дистанционного обучения

Однако автор видео отвечает, что это ее обращение не является обвинением учителей, она хотела таким образом докричаться до местных властей.

"Учителя здесь при чем? Это они придумали, чтобы дети были дома?" В сети вспыхнула дискуссия из-за дистанционного обучения

Также в комментариях написали учителя, и объяснили, что они получают заработную плату, потому что продолжают ходить на работу, даже несмотря на то, что у детей длительные каникулы. Кроме того, как отметила одна из авторов, фонд заработной платы равномерно распределяется на весь период обучения, а не только на часы, когда были проведены уроки. А вот решение по организации образовательного процесса и вопрос о том, когда будут каникулы и сколько они будут длиться, принимают не они.

"Учителя здесь при чем? Это они придумали, чтобы дети были дома?" В сети вспыхнула дискуссия из-за дистанционного обучения

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть зацепил крик души педагога из-за обучения во время ковида и войны.