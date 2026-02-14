'Учителя здесь при чем? Это они придумали, чтобы дети были дома?' В сети вспыхнула дискуссия из-за дистанционного обучения

В сети вспыхнула дискуссия о длительных каникулах в школах из-за погодных условий и общей ситуации в стране со светом и отоплением. Мама второклассника из Одессы Виктория Харламова поделилась своим криком души, что уже нет сил самостоятельно его учить, а им снова сказали, что в школу они не выходят.

В видео, которое она опубликовала на своей странице в TikTok, женщина называет такое обучение "издевательством над родителями, тогда когда учителя получают заработную плату, пока дети дома". Однако в комментариях ее не поддержали, отметив, что это не было решением учителей.

"У меня реально крик души. У нас продолжаются каникулы – и это просто издевательство над родителями", – говорит мама в ролике.

Однако в комментариях большинство ей ответили, что это не вина учителей, они не виноваты в сложившейся ситуации и не решают самостоятельно выходить ли детям в школу, или учиться дистанционно, или продолжать каникулы. Некоторые родители даже спрашивают готова ли мама на то, что ее ребенок будет учиться в холодном классе с температурой воздуха 10 градусов, лишь бы не сидела дома.

"Учителя здесь при чем? Это что они придумали чтобы дети были дома?", "То есть вы готовы ,чтобы ваш ребенок ходил в школу и сидел в классе где температура до 10 градусов тепла в холоде,но только не дома?" – спрашивают пользователи в комментариях.

Однако автор видео отвечает, что это ее обращение не является обвинением учителей, она хотела таким образом докричаться до местных властей.

Также в комментариях написали учителя, и объяснили, что они получают заработную плату, потому что продолжают ходить на работу, даже несмотря на то, что у детей длительные каникулы. Кроме того, как отметила одна из авторов, фонд заработной платы равномерно распределяется на весь период обучения, а не только на часы, когда были проведены уроки. А вот решение по организации образовательного процесса и вопрос о том, когда будут каникулы и сколько они будут длиться, принимают не они.

