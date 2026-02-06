'Учителям, родителям и детям нужно ставить памятники'. Сеть задел крик души украинского педагога из-за учебы во время ковида и войны

Учительница украинского языка из Днепра Анжелика Сасова обратилась в сети с криком души по поводу обучения детей во время наводнения и войны. Она выразила мнение, что родителям, учителям и детям уже памятники нужно ставить, сколько всего они пережили и продолжают переживать ради образования.

Видео дня

В видео, которое педагог опубликовала в социальной сети TikTok, она говорит о том, что современные дети не знают настоящую школьную жизнь – для них стало нормой дистанционное обучение, постоянные обстрелы, сирены и уроки в укрытиях. В комментариях пользователи поддерживают ее мнение и пишут о том, как их дети проживают этот опыт.

"Так страшно это осознавать: вырастает целое поколение детей, которое уже привыкло к онлайн-обучению, сиренам, бегать в укрытие. Учителям, родителям и детям надо ставить памятники – не знаю, в какой бы еще стране так бы стремились учиться", – говорит она и приводит примеры, что украинцы идут в школу или подключаются дистанционно несмотря на мороз, отсутствие электроэнергии, обстрелы.

"Я просто восторгаюсь тем, что так много сознательных детей, которые ценят образование и то, что им дают учителя", – говорит учительница. В комментариях другие пользователи согласны с ее мнением и делятся тем, сколько лет их дети уже преимущественно на дистанционном обучении.

"Мой сын тоже со 2 класса в онлайн. 6 лет из 8", "Моя дочь тоже со второго семестра второго класса, а если точнее с 24.02.22 и по сегодняшний день онлайн", "Это беда", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинская учительница назвала самый неудачный формат обучения в 2026 году: педагоги разрываются между детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!