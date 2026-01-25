Украинская учительница назвала самый неудачный формат обучения в 2026 году: педагоги разрываются между детьми

Украинский преподаватель Людмила Булыгина назвала смешанное обучение в школах Киева самым неудачным форматом. По ее словам, учителя разрываются между детьми, потому что они не могут одновременно проводить урок онлайн и уделять достаточно времени тем ученикам, которые пришли в учебное заведение очно.

По мнению педагога, это решение, которое не добавляет стабильности, а наоборот ее разрушает. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, предложив выход из ситуации, которая сложилась сейчас в столице.

В заметке учительница объясняет, что в таком формате преподаватель не может нормально работать с классом, не может полноценно работать с онлайн-детьми и постоянно разрывается между этими двумя группами учеников.

"Это не эффективно. И это не современно", – говорит она и предлагает свою идею. Она считает, что будет гораздо удобнее всем, если дети, которые пришли в школу, будут работать в тех же условиях, что и дети дома.

То есть обе группы детей занимаются по готовым материалам, смотрят короткие записанные видео, выполняют задания на проверенных платформах. Тем детям, которые в классе, учитель помогает, отвечает на их вопросы, объясняет сложные моменты. То есть он работает с детьми, а не с трансляцией, но при этом может следить за чатом онлайн учеников и отвечать на их вопросы.

"Но ведь не стрим. А асинхронное обучение с живой поддержкой", – говорит учительница.

По ее мнению, такой формат обучения предоставит одинаковые условия для всех детей, меньше хаоса и большее ощущение стабильности. При этом учитель будет оставаться учителем, а не оператором трансляции.

