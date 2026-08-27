Учителям выплатят по два оклада за 200-бальников на НМТ: кто и в каком городе получит премии
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Учителя Ивано-Франковской общины получат премии за подготовку учеников, сдавших национальный мультипредметный тест (НМТ) на 200 баллов. За каждого следующего такого выпускника размер премии дополнительно увеличивается на 15% от должностного оклада.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Руслан Марцинкив. Он отметил, что в 2026 году НМТ на 200 баллов сдали 66 учеников Ивано-Франковской общины.
"Учитель, у которого по результатам экзамена будет трое учеников, набравших по 200 баллов, получит две оклады. А за каждого следующего ученика, набравшего 200 баллов, размер премии дополнительно увеличивается на 15% от должностного оклада", – написал Марцинкив.
Среди учителей, которые получат премии:
Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник Львовской школы Юрий Гащук, набравший 800 баллов на НМТ, получил премию от областного совета. Юношу наградили премией в размере 32 тысяч гривен. Всего 52 участника получили денежные награды в размере от 14 до 32 тысяч гривен.
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