Учителям выплатят по два оклада за 200-бальников на НМТ: кто и в каком городе получит премии

Учителя Ивано-Франковской общины получат премии за подготовку учеников, сдавших национальный мультипредметный тест (НМТ) на 200 баллов. За каждого следующего такого выпускника размер премии дополнительно увеличивается на 15% от должностного оклада.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Руслан Марцинкив. Он отметил, что в 2026 году НМТ на 200 баллов сдали 66 учеников Ивано-Франковской общины.

"Учитель, у которого по результатам экзамена будет трое учеников, набравших по 200 баллов, получит две оклады. А за каждого следующего ученика, набравшего 200 баллов, размер премии дополнительно увеличивается на 15% от должностного оклада", – написал Марцинкив.

Среди учителей, которые получат премии:

Татьяна Лагдан – учительница английского языка лицея имени Романа Шухевича – подготовила шестерых учеников;

Наталья Гудзак – учительница английского языка научного лицея имени Николая Сабата – подготовила пятерых учеников;

Яна Вацик – учительница английского языка научного лицея имени Николая Сабата – подготовила троих учеников;

Наталья Нешпир – учительница украинского языка научного лицея имени Николая Сабата – подготовила троих учеников;

Галина Худобьяк – учительница украинского языка лицея № 23 имени Романа Гурика – подготовила троих учеников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник Львовской школы Юрий Гащук, набравший 800 баллов на НМТ, получил премию от областного совета. Юношу наградили премией в размере 32 тысяч гривен. Всего 52 участника получили денежные награды в размере от 14 до 32 тысяч гривен.

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