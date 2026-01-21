Учится в 5 классе, читать не умеет, уроки прогуливает: репетитор поразила сеть историей об ученице 'по знакомству'

Репетитор английского языка Лана рассказала историю об ученице, которую знакомые попросили провести дополнительные уроки. Девочка, которая пришла, училась в 5 классе, однако не знала букв и не умела читать.

В заметке в Threads педагог отметила, что уроки проходили дважды в неделю и за 9 месяцев они прошли программу 1-3 классов. Однако репетитор жаловалась на то, что школьница регулярно не выполняла домашнее задание, не готовилась к урокам и прогуливала.

Когда же педагог отказала в дальнейшем проведении занятий, то мама девочки сказала, что та "выкачала" деньги и ничему не научила ребенка. Сама же репетитор отметила, что на время проведения уроков, они стоили 250 гривен.

"Попросили знакомые позаниматься с их дочерью. Пришла нулевая, читать не умеет, букв не знает. Учится в 5 классе. За 9 месяцев прошли программу 1-3 классов по Family & Friends, занимаемся дважды в неделю, но с прогулами, д/з регулярно отсутствует. Я предоставляю отзыв раз в 2/3 недели, что ребенок ленится, не готовится к занятию. Через несколько месяцев после завершения сотрудничества я узнаю от знакомых, что сказала ее мама: "Она выкачала деньги и ничему не научила". Урок стоил 250 грн", – написала госпожа Лана.

Украинцев хоть и поразил случай, однако многие не удивились такому отношению родителей к обучению ребенка. Кроме того, коллеги педагога отмечали, что проводить уроки детям знакомых или родственников – табу. И если ученик пропускает занятия и не выполняет задания, то нужно прекратить сотрудничество.

"К сожалению некоторые родители не знают что кроме дополнительных занятий с детьми надо еще заниматься дома".

"Правило 1: не заниматься с детьми друзей/родственников; правило 2: урок от 400 грн; правило 3: пропускает занятия, не выполняет задания – до свидания".

"Мое любимое. Я репетитор начальных классов, занимаюсь сейчас за такую же цену. Услышала, что я не подхожу, потому что мои уроки не дают результатов (мы занимались один раз в неделю в лучшем случае, домашняя работа не выполнялась)".

"У меня тоже была ученица с низким уровнем знаний. Ходила через раз, рассказывала небылицы вроде очень больна, не могу выйти даже в онлайн, и на второй день вижу ее в городе живу-здоровую. Домашка не делалась вообще. Родителям писала, но потом просто отказала ей. Так ее мать всем рассказывает, какой я плохой репетитор, ничему ее дочь не научила".

"Это не трэш, а скорее норма, если вы репетитор и знакомые вас просят "позаниматься" шлите сразу далеко и надолго, желательно навсегда, рекомендовать тоже не надо. В 90% оказаться в чем-то и виноватыми, потому что они никогда не признают что их бусинка просто тупая ленивая копия родителей".

