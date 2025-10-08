Удар 'наносят' или 'завдають'? Как правильно на украинском

Украинский язык богат на нюансы, и правильный выбор слов играет важную роль в общении. Часто возникают вопросы относительно употребления определенных глаголов в конкретных контекстах. Один из таких вопросов – как правильно сказать на украинском: "нанести удар" или "завдавати удару"?

Филологи Института языкознания имени Потебни НАН Украины объяснили, какая формулировка соответствует нормам украинского языка. Узнайте, когда уместно употреблять глаголы "наносить" и "завдавати", чтобы избежать ошибок.

Филологи отмечают, что выражение "наносити удар" является нарушением лексических норм украинского языка. Зато правильно употреблять словосочетание "завдавати удару", где существительное "удар" стоит в родительном падеже (чего, а не что). Например, говорим: "завдати удару противнику".

Поэтому, если вы хотите выразиться правильно, используйте именно "завдавати удару".

Разница между "наносить" и "завдавати"

В то же время глагол "наносити" имеет свои корректные контексты употребления. По данным языковедов, он означает приносить значительное количество чего-то или накапливать что-то в определенном месте. Например: "діти нанесли снігу в хату", "вітер наніс пилу".

Также "наносити" используют в значении обозначения на поверхности или покрытия слоем: "нанести на губи помаду", "нанести на стіну фарбу". В этих случаях глагол уместен и соответствует нормам.

Зато в значении "делать, причинять что-то неприятное" следует использовать исключительно "завдавати".

Этот глагол сочетается с существительными, имеющими негативную окраску, например: "завдавати втрат", "завдавати збитків", "завдавати прикрощів", "завдавати шкоди". К таким существительным относятся боль, сожаление, хлопоты, морока, обида, поражение, рана, скорбь, стыд, страдания, страх, печаль и т. п.

Кроме того, "завдавати" может означать "підіймати тягар на плечі (спину)", как в выражении "завдати мішок на плечі" Интересно, что похожая ошибка случается и с другими выражениями. Например, визиты не "наносят", а "делают", "осуществляют" или просто "відвідують".

Поэтому, чтобы избежать русизмов и высказываться на естественном украинском языке, стоит обращать внимание на правильное употребление глаголов.

OBOZ.UA ранее писал о простом правиле спряжения "транспортных" существительных.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.