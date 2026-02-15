'Удобно ли вам проводить урок в 00:00?' Сеть возмутил вопрос женщины из Чикаго, которая ищет репетитора по математике для сына

В сети вспыхнула дискуссия из-за вопроса женщины, которая ищет репетитора своему ребенку, сможет ли учительница проводить уроки в полночь. Дело в том, что эта семья на данный момент проживает в Чикаго, где с Украиной разница во времени 8 часов.

Этот запрос опубликовала в социальной сети Threads репетитор по математике Антонина Мозолевская, которой и поступило это предложение. По ее словам, стоимость за услуги ночью, должна была бы оставаться такой же, как и днем.

Мнения пользователей по этому поводу в комментариях разделились. Кто-то пишет о том, что надо отказываться, потому что работа ночью на пользу не будет, кто-то считает, что соглашаться стоит только за существенно более высокую оплату, а для кого-то этот запрос является нормальным, ведь человек ищет выход из сложной ситуации.

"Даже и не рассматривала бы предложение, занятия в 12 ночи только боком вылезут. Выбираю свой комфорт в первую очередь", "В мире есть много людей, которым нужны деньги, поэтому не вижу проблемы в предложении", – пишут в комментариях разные мнения по поводу этой ситуации.

Также в комментариях интересуются, почему бы не выбрать время, которое подойдет и ребенку в Чикаго, и преподавательнице в Украине. Однако автор сообщения объясняет, что их интересует только занятия в полночь и другие варианты они не рассматривают.

Также многие пишут о том, что нужного репетитора они найдут, потому что многие учителя в своем графике ориентируются именно на семьи за рубежом, подстраиваются под их график, однако берут за это значительно более высокую оплату.

