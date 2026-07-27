'Угадайте, сколько из них перезвонили после дня открытых дверей?' Сеть возмутило сообщение отца о частных школах Киева

Отец 4-летней девочки Антон Лимонченко рассказал, что посетил три частные школы Киева, стоимость обучения в которых составляет от 500 до 1000 долларов в месяц (примерно от 22 тыс. грн до 45 тыс. грн). Мужчина удивился, что после дня открытых дверей ни одно из учебных заведений не перезвонило.

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В посте в Threads Лимонченко отмечает, что школы тратят деньги на маркетинг, заманивая родителей с деньгами, демонстрируют помещения, но не получают обратной связи. Он попросил пользователей сети и владельцев частных учебных заведений поделиться опытом сотрудничества с потенциальными учениками и их родителями.

"Недавно мы, как родители, посетили 3 ведущие частные школы Киева. Цены – от $500 до $1000 в месяц. Угадайте, сколько школ перезвонило после дня открытых дверей? Ноль. То есть школа тратит деньги на маркетинг, приводит заинтересованного родителя с деньгами в руках, показывает ему помещения… И отпускает навсегда. Я вот думаю: это так только в трех школах – или это диагноз рынка? Владельцы частных школ, скажите честно: у вас кто-нибудь перезванивает родителям после экскурсии?" – написал Лимонченко.

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Пользователей сети возмутило такое сообщение мужчины. В комментариях они отмечали, что родители выбирают частные учебные заведения не благодаря эффективной работе менеджеров, а сердцем. В то же время многие отмечали, что подобные звонки только раздражают: если родители решили отдать предпочтение детскому саду или школе, то сами позвонят в администрацию, чтобы сообщить о своём выборе.

"Образование – это не просто бизнес и продажи. Родители выбирают частные школы и детские сады сердцем, поэтому продать услугу и убедить их по телефону здесь невозможно. Все сделано так, чтобы вы сделали выбор на днях открытых дверей".

"Я бы не хотела, чтобы мне звонили. Придётся объяснять, "почему выбрали не их". А тем, кого я бы выбрала, я бы сама позвонила".

"Я не хочу, чтобы мне звонили, на звонки с незнакомых номеров я вообще не отвечаю. Школа частная, выбрал ее, когда малышу был год. Вот это настоящий маркетинг и продажи".

"Я, как человек, который непосредственно организует и проводит день открытых дверей, не считаю правильным звонить нашим гостям после посещения. Но всегда пишу всем, даже тем, кто не смог прийти, поскольку это естественная часть завершения мероприятия или поддержания связи. В том числе – обратная связь: хотят ли люди к нам вернуться или нет, и почему".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев озадачило отдельное помещение в классе частной школы.

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