'Выйди и зайди нормально!' Украинцев озадачило отдельное помещение среди класса в частной школе

Украинцев озадачило отдельное помещение в частной школе. За закрытыми дверями размещен диванчик и столик с розеткой. Пользователи сети предполагали, что это возможно, комната покоя, где ученики могут отдохнуть и отвлечься от учебы.

Постом с фото поделилась мама Анна Волкова, которая спросила украинцев, догадываются ли они для чего подобное помещение может быть в частной школе. Популярный учитель физики Руслан Цыганков шутливо предположил, что его сделали для того, чтобы дети могли "выйти и зайти нормально".

В то же время значительное количество пользователей сети отмечало, что подобные комнаты создают для детей с гиперчувствительной нервной системой, когда им трудно сосредоточиться, поэтому они могут выполнять задания находясь отдельно от других.

"Это комната для детей с гипер чувствительностью (РДВГ, аутизм или просто чувствительная нервная система). Если ребенку трудно сосредоточиться в группе, то он может сделать задание в этой кабинке, чтобы сосредоточиться. Замечательная штука! Стеклянные двери, чтобы ребенок чувствовал, что он в коллективе, только сейчас имеет комфортное место без триггеров".

Некоторые считали, что это "комната для наказания", в которой должны находиться школьники, если плохо себя ведут.

"Выглядит как "уголок" для наказания. Для успокоения – она совсем без ничего, за стеклом и без окна – наоборот угнетает состояние. Не на что отвлечься и избавиться от эмоций. Она наоборот обостряет. Будто "нормотипичные" люди думали как надо людям с сенсорными проблемами разгрузить себя. А надо наоборот. Поэтому это комната для наказания. Ну, как камера в тюрьме".

В интернете подобное помещение называется "офисной телефонной будкой" и ее стоимость составляет более 4 тысяч евро (более 200 тыс. грн). В описании отмечается, что оно предназначено для тех, кто ищет тихое и комфортное рабочее место, ведь имеет звукоизоляцию и не позволяет шуму мешать производительности.

