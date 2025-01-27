Украина и Молдова будут взаимно признавать документы об образовании и научных степенях: Лисовой раскрыл детали соглашения

Украина и Молдова подписали соглашение, согласно которому в обеих странах будут взаимно признавать дипломы об образовании и научных степенях. Это будет происходить по упрощенной процедуре.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. С молдавской стороны соглашение подписал вице-премьер-министр – министр иностранных дел Михай Попшой.

По словам главы украинского ведомства, это соглашение является важным шагом для развития отношений между Молдовой и Украиной и открывает новые возможности для профессиональной и образовательной мобильности между государствами.

Что предполагает соглашение:

взаимное признание научных степеней научных работников, что будет способствовать развитию академической мобильности;

трудоустройство граждан обеих стран, получивших образование в Украине и Молдове;

учет категории и стажа работы учителей во время трудоустройства в Молдове и Украине.

Отметим, что у Украины есть международные договоренности по подтверждению дипломов об образовании со многими странами мира. После обретения независимости Украина стала членом нескольких важнейших конвенций о равнозначности документов, подтверждающих квалификацию и ученые звания.

Речь идет, в частности, о Лиссабонской и Гаагской конвенциях.

Отдельные двусторонние соглашения о признании дипломов Украина подписала с Францией, Болгарией, Вьетнамом, Венгрией, КНР, Польшей, Монголией, Румынией, Эстонией, а также со многими странами постсоветского пространства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лисовой заявил, что университеты в Украине, где учится тысяча студентов и меньше, – это не та среда, которая может развиваться. Более рациональным является функционирование вузов с более чем 10 тысячами студентов.

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