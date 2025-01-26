'Не та среда, которая может развиваться': Лисовой анонсировал 'непопулярные решения' об объединении университетов

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что университеты в Украине, где учится тысяча студентов и меньше – это не та среда, которая может развиваться. Более рациональным является функционирование вузов с более чем 10 тысячами студентов.

Видео дня

В комментарии Укринформу он добавил, что не исключает принятия "непопулярных решений" со стороны ведомства по объединению университетов для развития этой отрасли. Это, по его словам, необходимо для усиления конкурентоспособности украинских вузов в Европе.

В то же время глава образовательного ведомства призвал выпускников поступать в украинские университеты, ведь они способны обеспечить качественное образование, не хуже европейского.

"Учитывая, что есть университеты, где по 600 и по 1000 студентов, очевидно, что это не та среда, которая может развиваться. Рационально и целесообразно в стране делать мощные, большие университеты, где будет 10000+ студентов, и инвестировать в эти университеты", – сказал Лисовой.

Также министр сказал, что высшее образование в Украине популярно среди стран "Глобального юга". МОН работает над тем, чтобы 100 тысяч иностранных студентов вернулись к нам на обучение.

"Наши университеты лучше, чем некоторые европейские, они дают хорошее образование. Конечно, до уровня Сорбонны, Оксфорда, Кембриджа или Массачусетского технологического института нам еще нужно расти, но мы сейчас точно способны дать нашей молодежи хорошее прикладное образование, и хорошее естественное образование", – сказал он.

Напомним, что первым городом, где завершился процесс реорганизации заведений высшего образования, стал Львов. Там произошло укрупнение сразу трех университетов. В МОН подчеркнули, что Львов для всей Украины стал примером того, что модернизация сети может иметь положительные последствия.

Как писал OBOZ.UA, в МОН ранее рассказали, какие университеты 100% не будут закрывать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!