Украина может признать результат обучения украинских детей за границей: что это значит

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,5 т.
Украина может признать результат обучения украинских детей за границей: что это значит

Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки предложил засчитывать оценки за обучение украинских школьников, выехавших за границу. Ведомство рекомендует парламенту принять изменения в Закон "О полном общем среднем образовании", которые будут признавать результаты детей.

Видео дня

В настоящее время существует проблема, касающаяся правовых границ. Так, учебные заведения в других странах, которые были созданы после 24 февраля, имеют разный статус. В частности, официально зарегистрированные национальным законодательством страны пребывания. Перечень этих школ известен образовательным управленцам, ведь они снабжались украинскими учебниками. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на сайте "Слуга народа".

Украина может признать результат обучения украинских детей за границей: что это значит

По его словам, есть также школы выходного дня или объединение граждан, обучающих детей.

"После начала полномасштабного вторжения из Украины уехало от 700 тысяч до 1 миллиона детей школьного возраста. Наша задача как минимум оставить тесную связь с образовательной системой Украины, чтобы, как мы надеемся, они вернулись к нам после нашей победы", – отметил Бабак.

Напомним, школы не обязаны учитывать оценки, полученные учениками за рубежом. Учреждения образования могут только воспользоваться рекомендацией Министерства образования и науки учитывать их при выставлении баллов. Оценки могут перезачисляться, если совпадают учебные предметы в планах украинской и иностранной школы.

Украина может признать результат обучения украинских детей за границей: что это значит

В частности, заведение может зачислить баллы по математике, физике, химии, иностранному языку и т.д. В то же время, результаты по музыке, физкультуре и другим предметам могут переноситься из достижений, полученных из учреждений внешкольного образования. Однако для этого необходимо решение педагогического совета.

Школы могут отказать школьникам в зачислении оценок из зарубежной школы. К примеру, когда годы обучения не совпадают.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 9 причин, почему учителям следует ставить оценки не так часто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаУчеба за границейОбразование в УкраинеШколаСергей Бабак