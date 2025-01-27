Украина может признать результат обучения украинских детей за границей: что это значит

Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки предложил засчитывать оценки за обучение украинских школьников, выехавших за границу. Ведомство рекомендует парламенту принять изменения в Закон "О полном общем среднем образовании", которые будут признавать результаты детей.

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В настоящее время существует проблема, касающаяся правовых границ. Так, учебные заведения в других странах, которые были созданы после 24 февраля, имеют разный статус. В частности, официально зарегистрированные национальным законодательством страны пребывания. Перечень этих школ известен образовательным управленцам, ведь они снабжались украинскими учебниками. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на сайте "Слуга народа".

По его словам, есть также школы выходного дня или объединение граждан, обучающих детей.

"После начала полномасштабного вторжения из Украины уехало от 700 тысяч до 1 миллиона детей школьного возраста. Наша задача как минимум оставить тесную связь с образовательной системой Украины, чтобы, как мы надеемся, они вернулись к нам после нашей победы", – отметил Бабак.

Напомним, школы не обязаны учитывать оценки, полученные учениками за рубежом. Учреждения образования могут только воспользоваться рекомендацией Министерства образования и науки учитывать их при выставлении баллов. Оценки могут перезачисляться, если совпадают учебные предметы в планах украинской и иностранной школы.

В частности, заведение может зачислить баллы по математике, физике, химии, иностранному языку и т.д. В то же время, результаты по музыке, физкультуре и другим предметам могут переноситься из достижений, полученных из учреждений внешкольного образования. Однако для этого необходимо решение педагогического совета.

Школы могут отказать школьникам в зачислении оценок из зарубежной школы. К примеру, когда годы обучения не совпадают.

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