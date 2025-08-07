Украина – на 40-м месте в рейтинге владения английским: преподаватель иностранных языков дал советы ''забитым педагогам''

Украина заняла 40 место по уровню владения английским языком среди 113 стран после Грузии, Беларуси, Армении и Молдовы в 2024 году. Наибольшие успехи продемонстрировали жители Киева и Львова. В то же время, только лишь 51% граждан владеют языком на минимальном уровне, из них только 23% могут читать, писать и общаться на этом языке на бытовом и даже на профессиональном уровнях.

Государство предлагает несколько вариантов решения такой ситуации. Среди них и повышение квалификации педагогов. По мнению преподавателя иностранных языков и психолингвиста Виталия Зубкова это полезное дело, однако на практике оно часто превращается в обязательную формальность. Об этом он написал на страницах Зеркала недели.

По словам эксперта, педагоги вынуждены тратить на повышение квалификации от 150 часов в год. В то же время, возникает вопрос, станут ли более качественными курсы, если их будет больше.

Большим препятствием в профессиональной подготовке педагогов остается коммуникативная составляющая речи. Она превратилась в глянцевые учебники и новую форму зубрежки во всех школах мира. Именно поэтому, по мнению Зубкова, только обновления образовательных программ для учителей и школьников недостаточно. Вместо этого, нужны коренные изменения в подходах к преподаванию.

Так, например, для профессиональной подготовки и переподготовки важно, чтобы учителя получили новый опыт погружения в язык, почувствовали его как динамическую живую систему, а не сборник параграфов, слов и таблиц.

"Нужно в корне изменить представление о том, как должно происходить обучение, – через свободное исследование учениками языка, интерес (и учителя, и ученика), педагогическую свободу и возможность вводить свободные активности на уроках. Задача педагога – создать ученикам поле для исследований, мотивировать – и не мешать", – пишет специалист.

Из-за того, что большинству учителей ближе роль контролера, они скорее препятствуют школьнику исследовать язык, чем помогают. Таким образом, обучение превращается в процесс зубрежки правил и заполнения колонок с оценками в журнале.

Зубков отмечает, что в официальных учебных программах до сих пор господствует подход, согласно которому люди сначала зубрят слова, грамматические конструкции, "чтобы было", а уже потом учатся применять их в живой речи. Однако знания должны быть следствием опыта, а не условием его получения. Они не должны идти отдельно с общением на языке, его практическим использованием.

По результатам исследования Минцифры и British Council, которое проводилось в рамках национальной языковой программы Future Perfect, ситуация выглядит так. Среди школьных учителей английского на уровне выше В1:

63% понимают речь на слух;

45% говорят;

60% читают;

40% пишут.

В то же время по слушанию и чтению около 6% учителей имеют уровень А.

