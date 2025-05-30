''Украина – не тюрьма'': в МОН заявили, что 90% мужчин в возрасте 18-22 лет после обучения возвращаются в Украину

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что 90% мужчин в возрасте 18-22 лет после обучения за рубежом возвращаются в Украину вовремя и соблюдая правила. Чиновник подчеркнул, что проблемы в том, что молодежь поступает в иностранные вузы нет, ведь это позволяет им видеть другие страны и системы. Он отметил, что Украина – это не тюрьма.

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Об этом Винницкий рассказал в интервью Еспресо. По его словам, важно сохранять возможность студентов выезжать за границу с образовательной целью, чтобы формировать украинские ценности даже за пределами страны.

"Вопрос о выезде мужчин в возрасте 18-24 лет действительно будет рассматриваться в ВР, возможны определенные изменения. Однако на уровне Министерства образования мы еще два года назад внедрили возможность для студентов в возрасте 18-22 лет участвовать в так называемой академической мобильности", – сказал Винницкий.

"В этом нет ничего плохого. Наоборот – это хорошо, когда молодежь видит другие страны и другие системы. Украина – не тюрьма. Однако, в условиях военного положения существуют ограничения. Это логично, потому что нужно поддерживать как экономику, так и нашу обороноспособность", – добавил он.

Чиновник рассказал, что украинские университеты заключают договоры с европейскими, что позволяет студентам учиться один семестр в вузах Европы. По его словам, опасности в том, что люди выезжают нет.

В то же время существует проблема, что мамы вывозят своих сыновей до 17 лет, но точной статистики по этому поводу нет. Кроме того, дети часто сдают национальный мультипредметный тест за пределами Украины и поступают в украинские вузы.

"В этом году, как и в прошлом году, более 20 тысяч детей будут сдавать НМТ за рубежом. Общее количество тех, кто в этом году сдает вступительный экзамен, составляет 312 тысяч. Из них около 20-21 тысячи будут делать это в тестовых центрах, расположенных в 34 странах мира, где созданы условия для поступления в украинские учебные заведения", – отметил заместитель министра образования.

Он также добавил, что есть определенная тенденция, когда дети выезжают, живут за границей год-два, знакомятся с качеством образования и уровнем жизни, а затем поступают в украинские вузы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев возмутило заявление министра образования и науки Оксена Лисового, который сказал, что школьники не массово выезжают за границу после 11 класса.

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