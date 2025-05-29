''Школьники после 11 класса выезжают за границу, но не массово'': украинцев возмутило заявление Лисового

Украинцев возмутило заявление министра образования и науки Оксена Лисового, который сказал, что школьники не массово выезжают за границу после 11 класса. На ситуацию обратила внимание украинская писательница и волонтер Тамара Гориха Зерня. Она подчеркнула, что некоторые дети покидают Украину еще до окончания школы.

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В заметке в Facebook она отметила, что польские "вузы-однодневки" уже озолотились за счет украинских абитуриентов, а в некоторых классах совсем нет мальчиков. Кроме того, она призвала министра образования предоставить четкую статистику по выезду школьников и абитуриентов, чтобы оценить их действительное количество.

"Министр образования и науки признал, что школьники после 11 класса выезжают за границу, но "не массово". Я не знаю, что такое в представлении господина Лисового "массово". Все мальчики из класса моего ребенка – это массово или нет? Кто-то уже уехал, не дожидаясь 11 класса, кто-то на низком старте, будут поступать за границей. Польские рога и копыта, то есть коммерческие вузы-однодневки, где занятия онлайн трижды в неделю, озолотились за счет наших детей. Господину министру лучше бы не замыливать проблему, а предоставить четкую статистику по выезду школьников и абитуриентов, чтобы мы сами определились, много это или мало", – написала Гориха Зерня.

Украинцы поддержали мнение писательницы и подтвердили ее слова, что школьники массово выезжают из страны и не только после 11 класса.

"У дочери в 10-м классе 2 парня осталось, остальные уехали кто куда после 9-го. Не факт, что эти 2-е останутся учиться в 11-м".

"Тамара! Спасибо! Все правильно. А за вузы-однодневки – это просто ужас! Зато звучит как!? У меня девочка знакомая учится в таком. Не помню точно названия, но точно знаю: знаний никаких! Главное – вовремя внести оплату".

"Поддерживаю. У нас из 27 учеников – 7 ребят, из которых 3 или 4 уже готовятся к обучению за рубежом".

"Полностью Вас поддерживаю! Это беда всей страны".

"Да, Тамара! Имею сына 16 лет, еще год дома и вынуждена буду вывозить. Не из-за желания учиться в иностранном вузе, а именно потому, что после 18 лет парень окажется запертым в клетке. Потому что не нормально то, что юноша не будет иметь возможности поехать на каникулы отдохнуть или в гости к старшей сестре, которая живет в другой стране".

"А поднятие стоимости обучения на контракте за месяц до вступительной компании? Это делает европейское образование еще более привлекательным. У меня сын выпускник и он выбрал пока украинский вуз, но я уже начинаю просчитывать варианты".

Что сказал Оксен Лисовой о выезде школьников из Украины

Министр образования заявил, что тенденция выезда школьников после 11-го класса за границу есть, но она не массовая, информирует агенство Интерфакс-Украина.

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", – сказал Лисовой.

Он подчеркнул, что вопрос миграции учеников в первую очередь связан с безопасностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН "потеряло связь" почти с 1,8 млн украинских школьников за рубежом.

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