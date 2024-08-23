Украина обеспечит образование для детей в Курской области? МОН опровергло громкое заявление Винницкого

Министерство образования и науки (МОН) Украины опровергло заявление заместителя министра образования Михаила Винницкого об обеспечении образованием детей в подконтрольных украинской армии территориях Курской области. Образовательное ведомство подчеркнуло, что никаких официальных решений не принималось.

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Реакцию МОН опубликовало информационное агентство Интерфакс. В сообщении говорится, что заявление чиновника – это исключительно его личное мнение.

"Некоторые медиа распространили комментарий на тему образования детей в Курской области, который был озвучен Михаилом Винницким, заместителем министра образования и науки Украины во время прессбрифинга. Отмечаем, что Министерством образования и науки никаких соответствующих официальных решений не принималось. Заявление Михаила Винницкого является исключительно его личным мнением и предположениями и не является официальной позицией МОН", – говорится в сообщении.

Предварительно стало известно, что в четверг, 22 августа, Винницкий во время прессбрифинга заявил, что Украина будет обеспечивать обучение детям Курской области. Он аргументировал это развитием ситуации в регионе. Чиновник также назвал сроки, когда это может произойти – в конце сентября – начале октября.

"Речь идет о том, что, если ситуация будет продолжаться так, как она развивается сейчас и дальше, я думаю, что в конце сентября – начале октября нам придется составлять план того, как мы будем обеспечивать образование на тех территориях несовершеннолетним детям", – сказал замминистра образования

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