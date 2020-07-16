Украину поделят на "зоны" с 1 сентября: в Раде рассказали, каким будет учебный процесс

С началом учебного года, 1 сентября, Украину условно разделят на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.

На заседании и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировали некоторые будущие новации, сообщили в прессслужбе Комитета образования, науки и инноваций.

С 1 сентября Украину поделят на "зоны"

Правительство планирует, что учебный год в Украине начнется в соответствии с одним из трех сценариев:

низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме

высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно

средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме – дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены

Facebook / Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

Как отметили в комитете, наиболее вероятным в Украине считается третий сценарий. В таком случае рекомендации по организации образовательного процесса будут следующими:

в приоритете – соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты при определенных условиях

отмена массовых мероприятий и экскурсий

проведения собрания педколлективов в дистанционной форме

предотвращения скопления большого количества людей

разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста

рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения.

лицам из группы риска (с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, заболевания сахарным диабетом и т.д.) будет рекомендовано продолжить форму образования, максимально соответствует потребностям их защиты: экстернат форма или дистанционное обучение

полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой

на карантин учебные заведения закрывать на 14 или 7 дней (решение еще не принято)

учителям не будут еженедельно делать тесты

иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Facebook / Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

Окончательное решение будет принято на следующем заседании Кабинета Министров.

Facebook / Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

Facebook / Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вероятного продолжения карантина по причине угрозы второй волны пандемии COVID-19 школьников снова могут перевести на дистанционное обучение.