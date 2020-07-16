Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

З початком навчального року, 1 вересня, Україну умовно розділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Освітній процес у навчальних закладах буде заборонений лише у "червоній" зоні.

На засіданні т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсували деякі майбутні новації, повідомили у пресслужбі Комітету освіти, науки та інновацій.

З 1 вересня Україну поділять на "зони"

Уряд планує, що навчальний рік в Україні розпочнеться у відповідності до одного з трьох сценаріїв:

низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі

високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно

середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Як зазначили у комітеті, найбільш вірогідним в Україні вважається третій сценарій. Відтак рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть такими:

у пріоритеті – дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту за певних умов

скасування масових заходів та екскурсій

проведення зборів педколективів у дистанційній формі

запобігання скупченню великої кількості людей

розмежування потоків школярів, залежно від їхнього віку

рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання.

особам із групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їхнього захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання

повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною.

на карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено)

вчителям не будуть щотижня робити тести

іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Остаточне рішення буде ухвалено на наступному засіданні Кабінету Міністрів.

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Як повідомляв OBOZREVATEL, через імовірне продовження карантину з причини загрози другої хвилі пандемії COVID-19 школярів знову можуть перевести на дистанційне навчання.