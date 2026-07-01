Украина установила исторический рекорд в авторитетном мировом рейтинге вузов

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Украина установила исторический рекорд в авторитетном мировом рейтинге вузов
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В один из самых авторитетных мировых рейтингов — Times Higher Education World University Rankings 2026 вошли 22 украинских высших учебных заведения , что на пять больше, чем в прошлом году. Это лучший результат Украины за всё время участия в рейтинге.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что лучшим среди украинских вузов стал Сумской государственный университет. Второе место занял Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского.

Также в список вошли:

  • Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
  • Днепровский университет технологий
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Харьковский авиационный университет
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
  • Киевский авиационный институт
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Украинский государственный университет науки и технологий
  • Ужгородский национальный университет
  • Карпатский университет имени Августина Волошина
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Times Higher Education World University Rankings – один из самых авторитетных международных рейтингов университетов, который оценивает не только качество образования, но и научную деятельность учебных заведений. В 2026 году в список вошли 2 191 университет из 115 стран мира.

Рейтинг формируется по пяти критериям:

Teaching (29,5%) – оценивается академическая репутация университета по результатам опросов ученых, соотношение числа преподавателей и студентов, количество защищенных докторских диссертаций и доходы учреждения. По сути, этот показатель демонстрирует, насколько университет обеспечивает качественную среду для обучения.

Research Environment (29,5%) – учитываются академическая репутация в сфере исследований, объем финансирования науки и научная продуктивность, в частности количество публикаций в расчете на одного научно-педагогического работника. Этот критерий показывает, созданы ли в университете надлежащие условия для проведения научных исследований.

Качество исследований (30%) — оценивается количество цитирований научных публикаций, их влияние на мировую науку и доля работ, опубликованных в наиболее авторитетных международных научных журналах. Это уже оценка не условий, а непосредственно результатов исследовательской деятельности.

Industry (2,5%) – учитываются доходы от сотрудничества с промышленностью, количество полученных патентов и цитирование научных публикаций университета в патентной документации. Иными словами, этот критерий показывает, насколько результаты исследований находят практическое применение.

International Outlook (7,5%) – оценивается доля иностранных студентов и преподавателей, а также количество публикаций, подготовленных в соавторстве с исследователями из других стран. Этот показатель демонстрирует, насколько университет интегрирован в мировое академическое сообщество.

"Сравнение с университетами — мировыми лидерами показывает, что украинские высшие учебные заведения пока существенно уступают по ключевым показателям, прежде всего по качеству научных исследований, развитием исследовательской среды, уровнем международного сотрудничества и объемами финансирования науки", — отметил Бабак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет стал лучшим в Украине по рейтингу топ-200.

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УкраинаОбразование в Украинерейтингвысшее образованиеСергей Бабак
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