Украина установила исторический рекорд в авторитетном мировом рейтинге вузов
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В один из самых авторитетных мировых рейтингов — Times Higher Education World University Rankings 2026 —вошли 22 украинских высших учебных заведения , что на пять больше, чем в прошлом году. Это лучший результат Украины за всё время участия в рейтинге.
Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что лучшим среди украинских вузов стал Сумской государственный университет. Второе место занял Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского.
Также в список вошли:
Times Higher Education World University Rankings – один из самых авторитетных международных рейтингов университетов, который оценивает не только качество образования, но и научную деятельность учебных заведений. В 2026 году в список вошли 2 191 университет из 115 стран мира.
Рейтинг формируется по пяти критериям:
Teaching (29,5%) – оценивается академическая репутация университета по результатам опросов ученых, соотношение числа преподавателей и студентов, количество защищенных докторских диссертаций и доходы учреждения. По сути, этот показатель демонстрирует, насколько университет обеспечивает качественную среду для обучения.
Research Environment (29,5%) – учитываются академическая репутация в сфере исследований, объем финансирования науки и научная продуктивность, в частности количество публикаций в расчете на одного научно-педагогического работника. Этот критерий показывает, созданы ли в университете надлежащие условия для проведения научных исследований.
Качество исследований (30%) — оценивается количество цитирований научных публикаций, их влияние на мировую науку и доля работ, опубликованных в наиболее авторитетных международных научных журналах. Это уже оценка не условий, а непосредственно результатов исследовательской деятельности.
Industry (2,5%) – учитываются доходы от сотрудничества с промышленностью, количество полученных патентов и цитирование научных публикаций университета в патентной документации. Иными словами, этот критерий показывает, насколько результаты исследований находят практическое применение.
International Outlook (7,5%) – оценивается доля иностранных студентов и преподавателей, а также количество публикаций, подготовленных в соавторстве с исследователями из других стран. Этот показатель демонстрирует, насколько университет интегрирован в мировое академическое сообщество.
"Сравнение с университетами — мировыми лидерами показывает, что украинские высшие учебные заведения пока существенно уступают по ключевым показателям, прежде всего по качеству научных исследований, развитием исследовательской среды, уровнем международного сотрудничества и объемами финансирования науки", — отметил Бабак.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет стал лучшим в Украине по рейтингу топ-200.
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