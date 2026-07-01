Украина установила исторический рекорд в авторитетном мировом рейтинге вузов

В один из самых авторитетных мировых рейтингов — Times Higher Education World University Rankings 2026 —вошли 22 украинских высших учебных заведения , что на пять больше, чем в прошлом году. Это лучший результат Украины за всё время участия в рейтинге.

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Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что лучшим среди украинских вузов стал Сумской государственный университет. Второе место занял Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского.

Также в список вошли:

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Днепровский университет технологий

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Харьковский авиационный университет

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Национальный университет "Львовская политехника"

Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Киевский авиационный институт

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Украинский государственный университет науки и технологий

Ужгородский национальный университет

Карпатский университет имени Августина Волошина

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Times Higher Education World University Rankings – один из самых авторитетных международных рейтингов университетов, который оценивает не только качество образования, но и научную деятельность учебных заведений. В 2026 году в список вошли 2 191 университет из 115 стран мира.

Рейтинг формируется по пяти критериям:

Teaching (29,5%) – оценивается академическая репутация университета по результатам опросов ученых, соотношение числа преподавателей и студентов, количество защищенных докторских диссертаций и доходы учреждения. По сути, этот показатель демонстрирует, насколько университет обеспечивает качественную среду для обучения.

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Research Environment (29,5%) – учитываются академическая репутация в сфере исследований, объем финансирования науки и научная продуктивность, в частности количество публикаций в расчете на одного научно-педагогического работника. Этот критерий показывает, созданы ли в университете надлежащие условия для проведения научных исследований.

Качество исследований (30%) — оценивается количество цитирований научных публикаций, их влияние на мировую науку и доля работ, опубликованных в наиболее авторитетных международных научных журналах. Это уже оценка не условий, а непосредственно результатов исследовательской деятельности.

Industry (2,5%) – учитываются доходы от сотрудничества с промышленностью, количество полученных патентов и цитирование научных публикаций университета в патентной документации. Иными словами, этот критерий показывает, насколько результаты исследований находят практическое применение.

International Outlook (7,5%) – оценивается доля иностранных студентов и преподавателей, а также количество публикаций, подготовленных в соавторстве с исследователями из других стран. Этот показатель демонстрирует, насколько университет интегрирован в мировое академическое сообщество.

"Сравнение с университетами — мировыми лидерами показывает, что украинские высшие учебные заведения пока существенно уступают по ключевым показателям, прежде всего по качеству научных исследований, развитием исследовательской среды, уровнем международного сотрудничества и объемами финансирования науки", — отметил Бабак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет стал лучшим в Украине по рейтингу топ-200.

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